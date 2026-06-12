أبل تعزز أدوات الرقابة الأبوية في iOS 27 بميزات جديدة لحماية الأطفال

كشفت شركة آبل Apple، عن مجموعة واسعة من التحسينات الموجهة لحماية الأطفال وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية ضمن نظام iOS 27، تشمل إعادة تصميم ميزة "مدة استخدام الجهاز" Screen Time، وإضافة ضوابط جديدة لتصفح الإنترنت والتواصل، إلى جانب أدوات أكثر مرونة لإدارة استخدام التطبيقات.

تصميم جديد لميزة Screen Time

أعادت آبل تصميم واجهة "مدة استخدام الجهاز" Screen Time لتصبح أكثر سهولة بالنسبة للآباء، حيث توفر نظرة سريعة على نشاط الأطفال الرقمي، بما في ذلك ملخصات أسبوعية وأبرز التطبيقات المستخدمة يوميا.

كما تتيح الميزة الجديدة للآباء إيقاف استخدام الجهاز مؤقتا أو منحه لفترات محددة بضغطة واحدة، مع استمرار عمل التطبيقات وجهات الاتصال المسموح بها مسبقا حتى أثناء إيقاف الوصول.

حدود زمنية جديدة للتطبيقات

أضافت آبل ميزة جديدة تحمل اسم Time Allowances، تسمح بتحديد وقت يومي لاستخدام فئات كاملة من التطبيقات مثل الألعاب والترفيهية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتوفر الشركة توصيات زمنية تلقائية وفقا لعمر الطفل، استنادا إلى أبحاث صحية وإرشادات خبراء نمو الأطفال، مع إمكانية تعديل هذه الحدود أو إنشاء فئات مخصصة حسب رغبة الوالدين.

ميزة الجداولة

جداول استخدام مختلفة طوال اليوم

تقدم ميزة الجداولة Schedules الجديدة إمكانية تحديد التطبيقات المتاحة خلال أوقات معينة من اليوم، مثل ساعات ما قبل المدرسة أو أثناء الدراسة أو بعد العودة إلى المنزل أو خلال فترة المساء.

كما يمكن إنشاء جداول مختلفة لأيام الأسبوع والعطلات والإجازات المدرسية، ما يمنح الآباء تحكما أكبر في أوقات استخدام الأجهزة.

موافقة الوالدين قبل زيارة المواقع الجديدة

وتوسع آبل نموذج “طلب الشراء” ليشمل تصفح الإنترنت عبر ميزة Ask to Browse الجديدة.

وبموجب هذه الميزة، سيحتاج الأطفال إلى الحصول على موافقة الوالدين قبل زيارة أي موقع جديد، حيث تصل طلبات الموافقة عبر الرسائل ليتمكن الوالدان من مراجعة الموقع والسماح به أو رفضه.

وستكون الميزة مفعلة افتراضيا للأطفال دون 13 عاما، مع إمكانية تفعيلها للمراهقين أيضا.

حظر المواقع غير المناسبة تلقائيا

أكدت آبل أنها ستقوم تلقائيا بحجب المواقع المصنفة للبالغين للمستخدمين دون 18 عاما، كما ستمنح الآباء إمكانية إنشاء قوائم بالمواقع المسموح بها مسبقا.

ويمتد الحظر كذلك إلى المحتوى المضمن داخل المواقع، فعلى سبيل المثال، إذا لم يكن الوصول إلى منصة الفيديوهات مسموحا، فلن تظهر المقاطع المدمجة داخل المواقع الأخرى.

حظر المواقع غير المناسبة تلقائيا

رقابة أكبر على جهات الاتصال

يوفر iOS 27 أدوات إضافية للتحكم في الأشخاص الذين يمكن للأطفال التواصل معهم عبر الرسائل والمكالمات وخدمة الفيديو.

ويحتاج الأطفال إلى موافقة الوالدين قبل إضافة جهات اتصال جديدة، كما لن يتمكنوا من الاطلاع على الرسائل الواردة من أشخاص غير معتمدين حتى تتم الموافقة عليها.

كما تدعم الميزة الجديدة المحادثات الجماعية، إذ يمكن للوالدين السماح بمجموعات الدردشة التي تضم جهات اتصال موثوقة دون الحاجة إلى الموافقة على كل عضو بشكل منفصل.

وتأتي هذه التحديثات ضمن استراتيجية آبل لتعزيز السلامة الرقمية للأطفال وتوفير أدوات أكثر فعالية للعائلات لإدارة استخدام الأجهزة والخدمات الرقمية.