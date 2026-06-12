ضمن تحديث iOS 27.. أبل تطلق أدوات رقابة أبوية ثورية وإعادة تصميم شاملة لمنظومة Screen Time

أطلقت شركة أبل الأمريكية، حزمة برمجية متطورة، تعد الأقوى في تاريخها الممتد؛ لصيانة أمن العائلات، وحماية الأطفال عبر الفضاء الافتراضي لعام 2026.

وأكدت الوثائق الرسمية المنشورة، عقب مؤتمر المطورين السنوي "WWDC 2026"، أن الشركة أدرجت ضمن نظام تشغيلها المرتقب "iOS 27" خيارات رقابة أبوية ثورية ترتكز على ترقية حسابات الأطفال (Child Accounts)، تمنح الآباء قدرات استباقية خارقة لإدارة عتاد وهواتف أبنائهم عن بُعد؛ للحد من مخاطر إدمان الشاشات الرقمية ومنع النفاذ للمحتوى غير الآمن.



إطلاق ميزة "Ask to Browse" لحظر المواقع الإلكترونية المشبوهة

تستهدف الترقية البرمجية الجديدة لعام 2026 إنهاء عصر التصفح العشوائي للأطفال عبر شبكة الإنترنت.

وتمنح أبل أولياء الأمور عبر ميزة "Ask to Browse" (طلب التصفح) القدرة الفورية على إغلاق المتصفح جزئياً، حيث يلتزم هاتف الطفل تلقائياً بإرسال إشعار لحظي ومفرغ لهاتف الأب أو الأم لطلب إذن مسبق قبل فتح أي موقع إلكتروني جديد على متصفح "Safari"، بنسبة حماية وحصانة عصبية تبلغ 100% ضد المحتويات الإباحية أو المشاهد الصادمة.

أتمتة ميزة "Time Allowances" لتحديد فترات الترفيه والألعاب

تمنح أبل الآباء أدوات هندسية مرنة للغاية لتنظيم الوقت اليومي للأبناء عبر إدخال خاصية مخصصة تُعرف بـ "Time Allowances" (مخصصات الوقت).

وحرص مبرمجو كوبيرتينو على صقل هذه الميزة لتتيح فرض قيود زمنية وسلوكية على فئات كاملة من التطبيقات مثل ألعاب الفيديو، ومنصات التواصل الاجتماعي، وبرامج الترفيه بدلاً من قفل كل تطبيق على حدة، مع تقديم توصيات برمجية ذكية مبنية على أبحاث أطباء نمو وتطور الأطفال لتحديد الساعات الصحية الملائمة لكل فئة عمرية.

حظر جهات الاتصال الغريبة وتوسيع فحص "سلامة الاتصالات"

تتكامل البنية الدفاعية لنظام "iOS 27" مع تشديد الرقابة على المكالمات والرسائل الواردة لهواتف القصر.

وحظر مهندسو أبل إمكانية قيام الطفل بإضافة أي صديق أو جهة اتصال جديدة عبر "FaceTime" أو الرسائل إلا بعد موافقة رقمية مشفرة من حساب ولي الأمر، بالتوازي مع ترقية نظام "سلامة الاتصالات" (Communication Safety) المعتمد على خوارزميات "Apple Intelligence" المحلية، والذي بات يمتلك القدرة الفورية على طمس وتمويه صور العنف المفرط أو الدماء تلقائياً قبل عرضها على شاشة الطفل.

إعادة تصميم واجهة "Screen Time" لسهولة التحكم اللحظي بمصر

تفتح هذه الانفراجة البرمجية الأسروية الواسعة آفاقاً استهلاكية وتسويقية ممتازة تترقبها ملايين العائلات وأسواق المحمول في مصر والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى خبراء أمن المعلومات محلياً أن إعادة التصميم الكاملة لواجهة "مدة استخدام الجهاز" (Screen Time) وجعلها أكثر نضجاً وسلاسة ستدعم أولياء الأمور في مصر لمتابعة متوسط استخدام أبنائهم بلمحة خاطفة، وقفل الهواتف لحظياً أثناء تناول الوجبات العائلية أو ساعات المذاكرة بالمدرسة، دون الحاجة لشراء برمجيات مدفوعة الثمن.

ويبرهن التوسع الهائل لأدوات الأمان الأسري في نظام "iOS 27" على أن معركة التنافسية لشركات الهواتف النخبوية لعام 2026 غادرت صراعات الأداء العتادي المجرد، لتصبح معنية بصيانة سلامة المجتمعات الرقمية الناشئة.

ومع بدء المطورين في اختبار هذه الأدوات الاستباقية، تثبت أبل أن الابتكار المستدام وتوفير بيئة رقمية محصنة للأطفال هما الحصن الدفاعي الأول لحفظ الولاء التسويقي وصدارة الفضاء الافتراضي عالمياً.