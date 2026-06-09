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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تنهي فوضى الآيفون.. ميزة جديدة ستغير طريقة استخدام طفلك للهاتف

السيطرة على استخدام أجهزة آيفون
السيطرة على استخدام أجهزة آيفون
لمياء الياسين

كشفت آبل في مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC 2026 ،  عن مجموعة من الأدوات المصممة لتمكين الآباء من التحكم في كيفية استخدام أطفالهم لأجهزة آيفون , تشمل هذه الأدوات ميزات تتيح للآباء تحديد من يمكن للطفل التحدث إليه، والتطبيقات التي يمكنه استخدامها، وما إذا كان بإمكانه زيارة مواقع ويب محددة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أدوات أخرى لحظر الرسائل النصية غير اللائقة، وإدارة جداول استخدام الشاشة، والعثور على اقتراحات تطبيقات مناسبة لأعمار الأطفال، وغير ذلك الكثير.

 إجراءات الحماية وفقًا لأعمارهم

تعتمد النسخة المُعاد تصميمها من أدوات التحكم في "مدة استخدام الجهاز" على التقنية التي تُقدمها آبل بالفعل، مُوسعةً إمكانياتها بطرق جديدة من خلال أدوات تحكم أكثر دقة. ويأتي هذا في ظل تزايد الاهتمام بتأثيرات التكنولوجيا على الصحة النفسية للأطفال، وفي ظل سعي القوانين واللوائح الجديدة للحد من وصول الأطفال إلى الأجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي.
عند إنشاء حسابات للأطفال على جهاز جديد، تُخصّص آبل إجراءات الحماية وفقًا لأعمارهم،

 فتحجب المواقع الإلكترونية المخصصة للبالغين، وتسمح فقط بالوسائط المناسبة لأعمارهم، وتفرض قيودًا عمرية على متجر التطبيقات. يمكن للوالدين تعديل هذه الإعدادات إذا رغبوا، ولكن الآن بإمكانهم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

 ميزة مطلوبة

على سبيل المثال، يمكن للوالدين البدء بمنح أطفالهم إمكانية الوصول إلى المحتوى الذي يناسبهم فقط، ثم إضافة المزيد تدريجيًا كلما رأوا ذلك مناسبًا. ستقدم Apple اقتراحات ذكية للتطبيقات عند الإعداد، مما يتيح للوالدين اختيار ما إذا كانوا يرغبون في منح الطفل إمكانية الوصول إلى الأساسيات فقط، أو اختيار تطبيقات محددة يمكن للطفل استخدامها. يُعد هذا الأمر منطقيًا بشكل خاص للأطفال الصغار الذين يحصلون على أجهزة iPhone، مثل الأطفال في سن المراهقة المبكرة والأطفال في سن المدرسة، والذين قد لا يكونون مستعدين بعد لجميع مزايا التواصل الاجتماعي التي يوفرها iPhone.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الآباء من التحكم في الوصول إلى المواقع الإلكترونية التي يمكن للأطفال تصفحها - وهي ميزة مطلوبة بشدة لأن الأطفال استخدموا تاريخياً المواقع الإلكترونية للتحايل على أدوات الرقابة الأبوية التي تقيد الوصول إلى تطبيقات معينة، وغالباً ما تكون وسائل التواصل الاجتماعي.

تُشير آبل إلى أن ميزة "الطلب قبل التصفح" تعمل على أجهزة آيفون وآيباد وماك باستخدام متصفح سفاري. وهي، إلى جانب ميزة "الطلب قبل الشراء" للتطبيقات والألعاب، مُفعّلة تلقائيًا للأطفال دون سن 13 عامًا.

سيتمكن الآباء أيضًا من التحكم في جهات الاتصال التي يُمكن للطفل إضافتها إلى قائمة جهات اتصاله، كما يُمكنهم حظر وصول الوسائط التي قد تتضمن مشاهد دموية أو عنيفة في الرسائل النصية. وتتوفر ميزة مماثلة بالفعل لحظر أي محتوى إباحي محتمل

 تقييد الوصول إلى تطبيقات

تتيح ميزة "مدة استخدام الشاشة" الحالية للشركة للآباء تحديد جدول زمني واختيار التطبيقات المتاحة في أيام وأوقات محددة. وتساعد هذه الميزة الآباء على تقييد الوصول إلى تطبيقات مثل مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات الدراسة، ولكن ليس في عطلات نهاية الأسبوع.

الجديد هو أن شركة آبل تعتمد الآن على نصائح الخبراء لتقديم توصيات أولية بشأن وقت استخدام الشاشة، بناءً على عمر الطفل ونوع التطبيق. وأوضحت آبل أنها استشارت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وجهات أخرى بخصوص هذه الميزة. كما أشارت الشركة تحديدًا إلى أن تطبيقات التواصل الاجتماعي غير مُوصى بها للأطفال دون سن 13 عامًا، ولهذا السبب قد تقترح آبل تعطيل هذا النوع من التطبيقات للأطفال الأصغر سنًا.

في الوقت نفسه، يتم تزويد مطوري التطبيقات بمجموعة كاملة من واجهات برمجة التطبيقات التي تتيح لهم الحماية من العري والمحتوى العنيف في التطبيقات، والمساعدة في ضمان موافقة الآباء على أي جهات اتصال جديدة في التطبيقات، أو ضمان أن يكون الطفل في السن القانونية لاستخدام تطبيقهم، من بين خيارات أخرى.

سيتم طرح أدوات الرقابة الأبوية الجديدة للمستهلكين مع إصدار نظام التشغيل iOS 27 في الخريف.

أجهزة آيفون الرسائل النصية حظر الرسائل النصية الصحة النفسية للأطفال وسائل التواصل الاجتماعي المواقع الإلكترونية iPhone تطبيقات محددة أدوات الرقابة

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