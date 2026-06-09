نهاية الدعم قادمة.. واتساب يتوقف ببعض هواتف ايفون في هذا الموعد

أعلنت واتساب عن تغيير هام لمستخدمي أجهزة آيفون، سيؤثر على طريقة استخدام التطبيق مستقبلاً ابتداءً من 30 نوفمبر 2026، سيقتصر عمل واتساب على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15.5 أو أحدث و سيشمل هذا التحديث جميع مستخدمي أجهزة آيفون التي تعمل بإصدار iOS أقدم من 15.5، بما في ذلك مستخدمي واتساب للأعمال.

على الجانب الاخر لن يكون تطبيق واتساب لنظام iOS متوافقًا مع الإصدارات الأقدم من iOS 15.5. جميع طرازات آيفون متوافقة طالما أنها تعمل بأحدث إصدار متوفر من نظام iOS.

يدعم تطبيق واتساب أجهزة iOS القديمة لضمان الوصول إلى التطبيق فعلى مر السنين، عملت واتساب على دعم الإصدارات الحديثة والقديمة من نظام iOS وركزت واتساب باستمرار على إبقاء التطبيق متاحًا لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، حتى على الأجهزة والإصدارات القديمة من البرامج ورغم أن واتساب تحافظ على توافق التطبيق مع الأجهزة القديمة، إلا أن دعم الإصدارات القديمة من نظام iOS يتطلب جهدًا كبيرًا ورغم ذلك، فقد مكّن هذا ملايين المستخدمين حول العالم من الاستمرار في استخدام واتساب حتى على الأجهزة القديمة.

توقف واتساب تدريجياً

تعتمد بعض الميزات الجديدة على إمكانيات متوفرة فقط في الإصدارات الأحدث من نظام iOS، مما يُصعّب دعم البرامج القديمة كما أن دعم إصدارات iOS القديمة قد يُبطئ عملية التطوير ويُحدّ من إمكانيات واتساب. في مرحلة ما، يصبح التخلي عن دعم الإصدارات القديمة خطوة ضرورية لتطوير التطبيق.

يُرسل واتساب اليوم، إشعارًا يطلب من المستخدمين تحديث إصدار iOS الخاص بهم استعدادًا للتغييرات القادمة على أنظمة التشغيل المدعومة .

تُظهر الصورة أنه سيتعين على المستخدمين التحديث إلى أحدث إصدار من نظام iOS لمواصلة استخدام واتساب

سيتوقف تطبيق واتساب عن دعم إصدارات نظام التشغيل iOS الأقدم من الإصدار 15.5

فقد سبق لتطبيق واتساب أن أوقف دعم نظام iOS 15 والإصدارات الأقدم . والآن، يتخذ واتساب خطوة أخرى في الاتجاه نفسه فابتداءً من 30 نوفمبر 2026، سيحتاج المستخدمون إلى تشغيل نظام iOS 15.5 أو أحدث لمواصلة استخدام واتساب وهذا يعني أن أي شخص يستخدم حاليًا نظام iOS 15.0 أو 15.1 أو 15.2 أو 15.3 أو 15.4 سيحتاج إلى تحديث جهازه قبل الموعد النهائي. وينطبق هذا أيضًا على iPadOS 15.5 ونظرًا لأن واتساب يدير أولوياته بعناية لتقليل أي اضطراب قد يلحق بجميع المستخدمين، فإننا نتوقع ألا يكون عدد المستخدمين المتأثرين كبيرًا.

الحفاظ على عمل تطبيق واتساب

يمكن للمستخدمين الحفاظ على عمل تطبيق واتساب عن طريق تحديث أجهزة آيفون الخاصة بهم إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS دون الحاجة إلى تغيير الأجهزة.

لا يتطلب هذا التغيير من معظم المستخدمين شراء جهاز جديد، لأن نظام iOS 15.5 ليس قفزة نوعية، بل هو تحديث بسيط متوفر لأي جهاز iPhone يدعم نظام iOS 15. هذا يعني أنه إذا كان جهاز iPhone الخاص بك يعمل حاليًا بنظام iOS 15.1 أو 15.2 أو 15.3 أو 15.4، فيمكنك ببساطة تحديثه إلى أحدث إصدار متوفر من نظام iOS ومواصلة استخدام WhatsApp دون أي انقطاع. إذا كان جهازك يدعم نظام iOS 15، فهو يدعم أيضًا الإصدارات الأحدث من iOS 15.4. وبالتالي، لا حاجة إلى ترقية الجهاز هذه المرة.

تطبيق واتساب

تحديث نظام iOS

ينتقل تطبيق واتساب للأعمال إلى نفس تاريخ انتهاء دعم نظام iOS الخاص بتطبيق واتساب ماسنجر.

لا يقتصر هذا الإيقاف على تطبيق واتساب ماسنجر فقط، بل سيشمل واتساب للأعمال أيضًا، نظرًا لاشتراك التطبيقين في نفس شفرة المصدر فإذا كنت تستخدم واتساب للأعمال على جهاز آيفون يعمل بنظام iOS قديم، فستحتاج إلى تحديث جهازك قبل 30 نوفمبر 2026 لتجنب فقدان الوصول.

يُنصح مستخدمو الأعمال بمراعاة هذا الموعد النهائي واتخاذ الإجراءات اللازمة مسبقًا لتجنب أي انقطاع و يُعد تحديث نظام iOS قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ هو الخيار الأمثل.

يعمل تطبيق واتساب على تحسين الاستقرار وتطوير الميزات من خلال التركيز على إصدارات iOS الأحدث فإنّ إنهاء دعم إصدارات iOS القديمة ليس مجرد إجراء تقني شكلي، بل له فوائد حقيقية لتطوير التطبيق. فواجهات برمجة التطبيقات (APIs) الأحدث في إصدارات iOS الأخيرة تُمكّن واتساب من إضافة ميزات كان من الصعب تنفيذها لولاها. إضافةً إلى ذلك، تظهر بعض الأخطاء فقط في الإصدارات القديمة من iOS، وإصلاحها يستغرق وقتًا وجهدًا يُمكن استغلالهما لتحسين التطبيق لأغلب المستخدمين. التركيز على إصدارات iOS الأكثر استخدامًا يُساهم في جعل التطبيق أكثر استقرارًا وموثوقية. تجدر الإشارة إلى أن واتساب سيتوقف أيضًا عن العمل على بعض أجهزة أندرويد في وقت لاحق من هذا العام .

تحديث نظام iOS قبل الموعد النهائي

ينبغي على المستخدمين تحديث نظام iOS قبل الموعد النهائي في نوفمبر 2026 لتجنب الانقطاعات فقد أعلنت واتساب أن الموعد النهائي لهذا التغيير هو 30 نوفمبر 2026 فإذا كان جهازك يعمل بأي إصدار من نظام iOS 15 أقدم من 15.5، فقم بتثبيت أحدث تحديث متاح في أقرب وقت ممكن.