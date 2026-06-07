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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب براءة اختراع تاريخية لمفصلة هاتف "iPhone Ultra" القابل للطي

iPhone Ultra
iPhone Ultra
احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية موثوقة نشرها موقع "Wccftech" العالمي اليوم، عن تفاصيل هندسية ثورية تخص مشروع شركة "أبل" (Apple) السري لتطوير هاتفها الأول القابل للطي والمخطط لطرحه تحت اسم “iPhone Ultra”.

 وأكدت براءة الاختراع المعتمدة لعام 2026، أن العملاق الأمريكي نجح في تصميم مفصلة ميكانيكية خارقة ومصنوعة من مادة "المعدن السائل" (Liquidmetal)، ستؤدي وظيفة مزدوجة تجمع بين الصلابة المطلقة التي تفوق معدن التيتانيوم، وبين العمل كمشتت حراري مدمج لتبديد سخونة المعالج لحظيًا.

هندسة المعدن السائل لصلابة خارقة تفوق التيتانيوم

تستهدف أبل من خلال هذه القفزة العتادية حل أكبر معضلتين تواجهان الهواتف المرنة حاليًا، وهما ضعف المفصلات وارتفاع الحرارة تحت الضغط الشديد.

وتمنح معمارية "المعدن السائل" المحدثة لعام 2026 جسم الهاتف متانة فيزيائية استثنائية تقاوم الصدمات والالتواءات بمرونة كاملة بنسبة 100%، نظراً للطبيعة الذرية غير المتبلورة لهذه السبائك، مما يضمن اختفاء تجعيد الشاشة تماماً وإطالة العمر الافتراضي للجهاز لسنوات طويلة من الفتح والغلق المتواصل.

تحويل المفصلة إلى غرفة تبريد كيميائية لتبديد السخونة

تمنح براءة الاختراع الجديدة مفصلة الآيفون الترا القدرة الفورية على العمل كـ "مشتت حراري" (Heatsink) عملاق يمتد على كامل محور الهاتف.

وحرص مصممو أبل على توظيف القدرات الفائقة للمعدن السائل في التوصيل الحراري، لتسحب المفصلة السخونة الزائدة من شريحة المعالجة المركزية وغرفة البطارية الكيميائية، وتوزيعها برميًا نحو الأطراف الخارجية، مما يحمي المكونات الداخلية الحيوية من التلف ويمنع أي هبوط اضطراري في الأداء التشغيلي.

حلول هندسية ذكية ينتظرها مستخدمو الهواتف الرائدة بمصر

تفتح هذه الانفراجة البرمجية والعتادية آفاقاً استهلاكية وتسويقية ممتازة تترقبها أسواق المحمول ومراجعي الهاردوير في مصر والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى خبراء التكنولوجيا محلياً أن دمج نظام التبريد داخل مفصلة الهاتف يمثل الحل الأذكياء للتغلب على سخونة الأجهزة الناتجة عن طقس الصيف الحار وتشغيل شبكات الجيل الخامس "5G" والألعاب الثقيلة بكثافة، مما يعطي هواتف أبل القادمة تفوقاً استراتيجياً حاسماً ضد أقرب منافسيها بالأسواق.

يبرهن الابتكار الهندسي الأخير لشركة أبل على أن دخولها المتأخر لقطاع الهواتف القابلة للطي لعام 2026 يستهدف تقديم معايير جودة ناضجة تقلب موازين الهاردوير كلياً.

ومع استمرار التطوير المصنعي السري لهذه البنية الفاخرة، يستعد الفضاء الرقمي لاستقبال جيل جديد من الأجهزة الذكية التي تثبت أن دمج المواد المبتكرة مع حلول التبريد الاستباقية هو المفتاح الحقيقي لقيادة مستقبل التكنولوجيا الاستهلاكية عالمياً.

iPhone Ultra iPhone Apple

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