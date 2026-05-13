مستقبل غامض للنظارات الذكية .. تقارير تكشف تأجيل الجيل الثاني من "Apple Vision Pro" لسنوات

أفادت تقارير تقنية حديثة، نشرها موقع "CNET" نقلاً عن مصادر موثوقة، بأن شركة أبل قررت تأجيل إطلاق الجيل الثاني من نظارتها للواقع المختلط "Vision Pro" لعدة سنوات، حيث تشير التوقعات الحالية إلى أن العالم لن يرى النسخة المطورة قبل عام 2028 على أقرب تقدير، مما يضع مستقبل هذا النوع من الأجهزة في منطقة ضبابية وسط تحديات التصنيع والمبيعات.

تغيير في استراتيجية أبل للأجهزة القابلة للارتداء

استهدفت أبل من خلال هذا القرار إعادة ترتيب أولوياتها التقنية، حيث تشير التقارير إلى أن الشركة قامت بتحويل جزء كبير من مواردها البشرية والتقنية بعيداً عن مشروع "Vision Pro 2" للتركيز على تطوير منتجات أكثر "عملية" وقبولاً لدى الجمهور العريض.

وتتجه الأنظار الآن نحو نظارات ذكية خفيفة الوزن تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وسماعات "AirPods" مزودة بكاميرات، وهي المنتجات التي تراهن عليها الشركة لتكون بوابة المستخدمين الحقيقية نحو الواقع المعزز دون عوائق الوزن والسعر المرتفع.

تحديات السعر والوزن تعيق النجاح الجماهيري

أرجعت المصادر أسباب هذا التأجيل إلى العقبات التي واجهها الجيل الأول من "Vision Pro"، وعلى رأسها السعر المرتفع الذي يبدأ من 3500 دولار، بالإضافة إلى وزن الجهاز الذي تسبب في عدم راحة لبعض المستخدمين عند ارتدائه لفترات طويلة.

ويبدو أن أبل وصلت إلى قناعة بأن إنتاج نسخة "ميسورة التكلفة" أو أخف وزناً يتطلب ابتكارات تكنولوجية لم تنضج بعد، مما دفعها لتجميد الخطط الحالية مؤقتاً لحين الوصول إلى معادلة تجمع بين الأداء المذهل وسهولة الاستخدام اليومي.

تحديثات برمجية مستمرة لدعم الجيل الحالي

تعتزم أبل مواصلة دعم الجيل الحالي من "Vision Pro" عبر تحديثات برمجية مكثفة لنظام "visionOS"، لضمان عدم إهمال المستخدمين الحاليين الذين استثمروا في هذه التقنية.

ومن المتوقع أن تركز التحديثات القادمة في عام 2026 على دمج ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة (Apple Intelligence) وتحسين توافق التطبيقات، مع احتمالية طرح "تحديث طفيف" للمواصفات الداخلية (Refresh) بدلاً من إعادة تصميم كاملة للجهاز، وذلك للحفاظ على زخم المنتج في السوق التقني.

خاتمة

يمثل تأجيل "Vision Pro 2" اعترافاً ضمنياً بأن الطريق نحو الحوسبة المكانية لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات؛ ومع تحول تركيز أبل نحو النظارات الذكية الأكثر بساطة، يبقى السؤال: هل ستنجح الشركة في تحويل الواقع المعزز إلى ضرورة يومية، أم ستظل نظارات "Vision" مجرد تحفة تقنية للمحترفين فقط؟