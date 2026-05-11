الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أفضل ملحقات USB-C لتحويل الآيباد الجديد إلى محطة عمل متكاملة

أبل
أبل
احمد الشريف

فتحت شركة أبل آفاقاً جديدة لمستخدمي أجهزة "آيباد" (iPad) من خلال اعتماد منفذ "USB-C" العالمي، الذي لم يعد مجرد وسيلة للشحن، بل تحول إلى بوابة سحرية تتيح توصيل مجموعة مذهلة من الملحقات والأدوات التقنية التي ترفع كفاءة الجهاز وتنقله من مجرد "تابلت" للترفيه إلى حاسوب احترافي للمهام الشاقة.

وحدات التخزين والموزعات الذكية

تستهدف الملحقات الجديدة حل معضلة المساحة المحدودة، حيث يتيح منفذ USB-C توصيل وحدات تخزين خارجية "SSD" فائقة السرعة، ما يسمح للمصورين وصناع المحتوى بتحرير الفيديوهات الضخمة مباشرة من وحدة التخزين. 

كما تبرز "الموزعات الذكية" (Hubs) كأداة لا غنى عنها، حيث توفر منافذ إضافية لتوصيل بطاقات الذاكرة، ووصلات HDMI لعرض المحتوى على شاشات بدقة 4K، وحتى منافذ "إيثرنت" لضمان استقرار وسرعة الإنترنت في بيئات العمل.

أدوات الإنتاجية والصوت الاحترافي

يعتمد الموسيقيون والمذيعون (Podcasters) على قدرات الآيباد الجديد لتوصيل ميكروفونات احترافية وواجهات صوتية (Audio Interfaces) مباشرة دون الحاجة لمحولات معقدة، ما يضمن جودة صوت نقية واستجابة فورية. 

وبجانب الصوت، تتيح الوصلات الجديدة ربط لوحات المفاتيح الميكانيكية وفأرة التحكم، مما يحول تجربة الكتابة وإدخال البيانات إلى نمط مشابه تماماً لأجهزة الماك بوك، وهو ما يخدم الطلاب والباحثين بشكل كبير.

شاشات خارجية وطاقة مستدامة

تتيح التقنية الحديثة لمنفذ USB-C في الآيباد إمكانية "الشحن العكسي"، حيث يمكن للجهاز الآن شحن هواتف الآيفون أو سماعات AirPods في حالات الطوارئ.

وبالنسبة للمحترفين، أصبح من السهل الآن توسيع مساحة العمل عبر توصيل شاشات خارجية تدعم ميزة "Stage Manager"، ما يمنح المستخدم القدرة على إدارة تطبيقات متعددة في وقت واحد وبشاشة عرض ضخمة، مما يعزز من مفهوم "المكتب المتنقل".

يؤكد التطور المستمر في ملحقات USB-C أن مستقبل أجهزة الآيباد يكمن في مرونة الاتصال، ومع تزايد جودة هذه الأدوات، أصبح من الواضح أن الجهاز في طريقه لتقليص الفجوة تماماً مع الحواسب المحمولة، ليوفر للمستخدم المصري والعربي تجربة تقنية متكاملة تجمع بين القوة وسهولة الحمل.

