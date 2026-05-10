تكنولوجيا وسيارات

بقرار مفاجئ.. آبل تنهي دعم طرازات MacBook Pro المزودة بمعالج i5 وتصنفها كأجهزة عتيقة

احمد الشريف

اتخذت شركة أبل قراراً حاسماً بإدراج مجموعة من طرازات "MacBook Pro" المزودة بمعالجات "Intel Core i5" ضمن قائمتها للأجهزة "العتيقة" (Vintage) والقديمة، في خطوة تؤشر إلى تسارع استراتيجية الشركة للتخلص الكامل من إرث معالجات "إنتل" والتركيز المطلق على رقائقها الخاصة من فئة "M-Series".

توقف خدمات الدعم وقطع الغيار

يعني تصنيف هذه الأجهزة كأجهزة "عتيقة" أن أبل لم تعد تضمن توافر قطع الغيار الأصلية لدى مراكز الخدمة المعتمدة التابعة لها، حيث تتوقف الشركة عادة عن تقديم خدمات الإصلاح المضمونة لهذه الفئة بعد مرور فترة زمنية محددة على توقف توزيعها. 

ويشمل هذا القرار الطرازات التي حققت مبيعات قياسية في السنوات الماضية، مما يضع ملايين المستخدمين أمام خيار الترقية الإجبارية أو الاعتماد على مراكز الصيانة غير الرسمية.

نهاية عصر معالجات إنتل في أبل

تستهدف أبل من هذا الإجراء دفع قاعدة مستخدميها نحو الانتقال إلى بنية "Apple Silicon" التي أثبتت تفوقها في الأداء واستهلاك الطاقة. 

ويرى خبراء التقنية أن التطور البرمجي في أنظمة "macOS" القادمة سيعتمد بشكل كلي على المحركات العصبية المتوفرة في معالجات أبل فقط، مما يجعل استمرار دعم معالجات "Core i5" القديمة عبئاً تقنياً يحول دون تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنوي الشركة طرحها.

خيارات المستخدمين ومستقبل الأجهزة

نصحت التقارير التقنية مالكي هذه الأجهزة بضرورة إجراء عمليات الصيانة الضرورية أو استبدال البطاريات في أسرع وقت قبل نفاذ المخزون الرسمي من قطع الغيار. 

وبالرغم من أن هذه الأجهزة لا تزال تعمل بكفاءة في المهام المكتبية البسيطة، إلا أن توقف التحديثات الأمنية والنظامية عنها مستقبلاً سيجعلها عرضة للثغرات، وهو ما يعزز من قيمة سوق الأجهزة المستعملة أو التوجه نحو الموديلات الأحدث التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

يمثل هذا القرار نهاية حقبة ذهبية من التعاون بين أبل وإنتل، وبينما يودع المستخدمون أجهزة "MacBook Pro i5" التي خدمتهم لسنوات، تتجه الأنظار الآن إلى ما ستقدمه أبل في أجهزتها القادمة لتعويض هذا الفراغ التقني وتقديم أداء يليق بمستخدمي الفئة الاحترافية.

