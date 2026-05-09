الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

AirPods بكاميرات للذكاء الاصطناعي تدخل اختبارات أبل النهائية

احمد الشريف

بدأت شركة أبل مراحل الاختبارات النهائية لجيل ثوري جديد من سماعات "AirPods" المزودة بكاميرات مدمجة، في خطوة تقنية جريئة تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي مع الأجهزة القابلة للارتداء لتعزيز تجربة المستخدم البصرية والسمعية في آن واحد.

كاميرات متطورة لاستشعار البيئة

تستهدف أبل من خلال هذه الكاميرات المجهرية تزويد السماعات بقدرات "الرؤية الحاسوبية"، حيث ستتمكن السماعات من تحليل البيئة المحيطة بالمستخدم وتقديم معلومات فورية حول الأشياء والأماكن. 

وتعمل هذه الكاميرات بالتكامل مع نظارات "Vision Pro" وهواتف آيفون، مما يتيح للسماعة فهم حركات اليدين والرأس بدقة أكبر، وتطوير ميزات الصوت المحيطي لتصبح أكثر تفاعلاً مع الواقع.

تكامل عميق مع الذكاء الاصطناعي

تعتمد التقنية الجديدة على معالجات متطورة قادرة على معالجة الصور والبيانات محلياً لضمان الخصوصية وسرعة الاستجابة. 

وبدلاً من الاعتماد على الشاشات، ستكون السماعة قادرة على "وصف" ما تراه للمستخدم، مثل قراءة لافتات الشوارع أو تقديم توجيهات ملاحية دقيقة، مما يجعلها أداة حيوية ليس فقط للترفيه، بل أيضاً لدعم ذوي الإعاقة البصرية وتسهيل حياتهم اليومية.

تحديات التصميم وعمر البطارية

تواجه أبل تحديات هندسية كبيرة لدمج العدسات داخل الهيكل الصغير للسماعات دون التأثير على جودة الصوت أو زيادة الوزن. 

وتشير التسريبات إلى أن الشركة طورت نظاماً جديداً لإدارة الطاقة يضمن عدم استنزاف البطارية بسبب تشغيل الكاميرات المستمر، مع الحفاظ على التصميم الأنيق الذي اشتهرت به عائلة "AirPods" طوال السنوات الماضية.

خاتمة

تؤكد هذه الخطوة أن أبل لا تنظر إلى السماعات كمجرد أداة للاستماع، بل كمنصة ذكية متكاملة للحواس، ومن المتوقع أن يغير هذا الابتكار حال طرحه رسمياً مفهومنا عن الأجهزة القابلة للارتداء، وينقل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي إلى مستوى أكثر عمقاً وواقعية.

الفرق بين فيروس هانتا وكورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض.. أيهما أخطر على البشرية؟..أفضل طرق الوقاية

