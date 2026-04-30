3 أدوات تعديل صور جديدة بالذكاء الاصطناعي في iOS 27

يبدو أن آبل الأمريكية تنوي حسم المنافسة لصالحها بجدارة، بعدما كشفت تسريبات عن استعدادها للكشف عن أحدث أنظمة تشغيلها iOS 27 في مؤتمر المطورين السنوي بحلول 8 يونيو المقبل.

وبحسب موقع “ماشابل” سيوفر iOS 27 تحديثات جوهرية معتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع تحسينات لمساعدها الشخصي Siri.

وتدرس آبل لإضافة أدوات جديدة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الصور، عبر Apple Intelligence Tools، وهي Extend وEnhance وReframe.

وفي ظل تواجد أداة Clean Up المتواجدة حاليًا، سيتمكن مستخدمي آيفون عبر أداة Extend من توسيع الصورة خارج إطارها الأصلي بواسطة محتوى إضافي مولد بالذكاء الاصطناعي، وكذلك تعديل مقدار التوسيع عبر حواف الصورة.

بينما أداة Enhance ستكون وظيفتها تحسين الألوان والإضاءة، وبالطبع رفع كفاءة جودة الصورة تلقائي.

أما أداة Reframe ستغير زاوية المشهد بعد التقاط الصورة، وعن طريق أداة Clean Up سيمكن إزالة أي شيء غير مرغوب فيه بالصورة.

ومن الممكن أن تلجأ آبل لتأجيل إطلاق هذه الميزات أو تقليص دورها، بسبب انتقادات سابقة طالت أداة Clean Up النتائج السيئة والتي وصفها المستخدمون بالـ"مشوهة".