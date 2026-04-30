رويترز: إسقاط طائرة استطلاع بدون طيار بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر أمنية عراقية، بسقوط طائرة استطلاع مسيّرة بالقرب من المنطقة المحصنة التي تضم السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، في حادثة أعادت تسليط الضوء على التوترات الأمنية المتكررة في محيط البعثات الدبلوماسية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الطائرة كانت من دون طيار ولم تُعرف حتى الآن الجهة التي أطلقتها أو طبيعة مهمتها، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار كبيرة في محيط الموقع.

وأكدت التقارير الأولية أن القوات الأمنية العراقية باشرت إجراءات تحقيق فورية في موقع الحادث، بهدف تحديد مصدر الطائرة وظروف سقوطها، وسط حالة استنفار محدودة في المنطقة المحيطة بالسفارة.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من الحكومة العراقية أو السفارة الأمريكية في بغداد بشأن تفاصيل الواقعة، فيما تواصل الجهات الأمنية جمع المعلومات والتحقق من ملابسات الحادث.

ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الحوادث المشابهة التي شهدتها العاصمة العراقية خلال السنوات الأخيرة، والتي غالبًا ما تُنسب إلى توترات إقليمية وانعكاسات صراعات مسلحة نشطة في المنطقة.

حتى اللحظة، لا تزال التحقيقات جارية، فيما يُنتظر صدور توضيحات رسمية خلال الساعات المقبلة لتحديد طبيعة الطائرة والجهة المسؤولة عن إطلاقها.