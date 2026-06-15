طرح 314 شقة جاهزة للاستلام الفوري في 8 مدن جديدة.. تفاصيل

شقق الإسكان .. أعلنت هيئة تعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان عن طرح 314 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري في عدد من المدن الجديدة، ضمن جهود الدولة المستمرة لتوسيع المعروض السكني وتوفير وحدات متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن داخل المجتمعات العمرانية الحديثة.

ويأتي الطرح الجديد في إطار توجه وزارة الإسكان نحو دعم خطط التنمية العمرانية وتوفير فرص سكنية بمواصفات متنوعة في عدد من المدن التي تشهد نموًا عمرانيًا متسارعًا، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتوسيع الرقعة العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية في مختلف المناطق.

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314 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري

وأوضحت هيئة تعاونيات البناء أن الطرح الجديد يشمل 314 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 47 مترًا و155 مترًا، بما يوفر خيارات متعددة أمام المواطنين وفقًا لاحتياجاتهم السكنية وإمكاناتهم المختلفة.

وتتوزع الوحدات المطروحة على 8 مدن جديدة هي القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسويس، والعريش، وبورسعيد، وهو ما يمنح المتقدمين فرصة الاختيار بين عدد من المناطق العمرانية التي تتمتع بمقومات سكنية وخدمية متنوعة.

موعد طرح كراسات الشروط والتقديم

أشارت الهيئة إلى أن كراسات الشروط الخاصة بالوحدات السكنية ستكون متاحة اعتبارًا من 6 يوليو وحتى 30 يوليو، وذلك من خلال مقر هيئة تعاونيات البناء بمدينة نصر، بالإضافة إلى فروع الهيئة في السويس وبورسعيد، وكذلك مقر محافظة شمال سيناء.

ويتيح طرح كراسات الشروط خلال هذه الفترة للراغبين في التقدم فرصة الاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالوحدات وشروط الحجز وآليات التخصيص والإجراءات المطلوبة لاستكمال عملية التقديم.

وزارة الإسكان تواصل دعم التنمية العمرانية

وأكدت هيئة تعاونيات البناء أن هذا الطرح يأتي في إطار رؤية وزارة الإسكان الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتوفير سكن ملائم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتحسين مستوى الخدمات السكنية المقدمة للمواطنين.

وأضافت الهيئة أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة في المدن الجديدة، مع الحرص على توفير وحدات بمواصفات مناسبة وأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة فرص التملك ودعم خطط التوسع العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية.

أماكن إجراء قرعة تخصيص الوحدات السكنية

وفيما يتعلق بإجراءات التخصيص، أوضحت الهيئة أماكن إجراء القرعة الخاصة بالمشروعات المطروحة، حيث تقرر أن تتم قرعة وحدات القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر و15 مايو والعاشر من رمضان داخل قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي للهيئة.

أما مشروع السويس فستُجرى القرعة الخاصة به في فرع الهيئة بمحافظة السويس، بينما تُعقد قرعة مشروع بورسعيد في فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، في حين تُجرى قرعة مشروع العريش داخل مبنى محافظة شمال سيناء.

وتستهدف هذه الإجراءات تسهيل عملية التخصيص وتنظيمها بصورة تضمن الشفافية وإتاحة الفرصة لجميع المتقدمين للمشاركة في القرعة وفق الضوابط المعلنة.

ميزة اختيار الوحدة قبل إجراء القرعة

لفتت الهيئة إلى ميزة إضافية متاحة للراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، حيث يحق للمتقدم الذي يقوم بسداد كامل ثمن الوحدة اختيار وحدته السكنية قبل إجراء القرعة.

وتمنح هذه الآلية فرصة للراغبين في إنهاء إجراءات التملك بصورة مباشرة، مع إمكانية اختيار الوحدة المناسبة لهم وفقًا للشروط المعتمدة من الهيئة.

إقبال متوقع على وحدات المدن الجديدة

يتوقع أن يحظى الطرح الجديد باهتمام واسع من المواطنين، خاصة أن الوحدات المطروحة جاهزة للاستلام الفوري وتوجد في عدد من المدن التي تشهد توسعًا عمرانيًا وخدميًا مستمرًا.

كما أن تنوع المساحات بين 47 مترًا و155 مترًا يتيح خيارات متعددة تناسب احتياجات الأسر المختلفة، سواء الباحثين عن وحدات صغيرة أو الراغبين في الحصول على مساحات أكبر داخل المدن الجديدة.

ويعكس هذا الطرح استمرار جهود وزارة الإسكان وهيئة تعاونيات البناء في دعم سوق الإسكان وتوفير وحدات سكنية جاهزة في مواقع متنوعة، بما يواكب خطط التنمية العمرانية ويعزز فرص المواطنين في الحصول على مسكن مناسب داخل المجتمعات العمرانية الحديثة.