حقيقة استخدام هرمونات الدواجن في مصر.. رئيس الشعبة يوضح
سر اللقطة العالمية.. المصارع عبدالله حسونة يكشف كيف أبهر العالم؟
البابا تواضروس من ڤيينا: مصر فلتة الطبيعة والتاريخ
مخاوف إسرائيلية من “تآكل الردع”.. تل أبيب تضغط لتسريع المسار التفاوضي مع لبنان
دعاء جوف الليل لقضاء الحاجة بسرعة.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير تفتح أبواب الفرج
استعدادات مكثفة لبدء صرف معاشات مايو.. غدا
سنتكوم: إحباط 42 محاولة خرق إيرانية للحصار البحري على مضيق هرمز
البحرية الإسرائيلية تعترض أسطول الصمود قرب جزيرة كريت اليونانية
نقب بنفسك عن الذهب.. 10 معلومات عن تعديلات قانون الثروة المعدنية
حال الانتصار على الأهلي.. الزمالك يرصد مكافأة 100 ألف جنيه لكل لاعب
نقاشات عادية.. أضا يكشف حقيقة مشادة مجلس الزمالك بسبب تذاكر القمة
رئيس الإسماعيلي: لم نطلب إلغاء الهبوط رسميًا.. وتمسّك كامل ببقاء الدراويش في الدوري
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تل أبيب ترى أن استمرار القيود المفروضة على عملياتها العسكرية في لبنان قد يؤدي إلى “تآكل قوة الردع”، في وقتٍ تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر على الجبهة الشمالية.

وبحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية نقلًا عن القناة، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الحد من حرية التحرك العسكري يقلص من قدرة الجيش على فرض معادلات الردع، خاصة في ظل التحديات الأمنية المستمرة على الحدود مع لبنان.

وفي السياق ذاته، كشفت القناة أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة وضع إطار زمني محدد لمحاولات التفاوض مع لبنان، بحيث لا تتجاوز منتصف مايو المقبل، في خطوة تعكس رغبة تل أبيب في تسريع المسار السياسي، وعدم إبقاء الوضع الميداني في حالة “جمود مقيّد”.

ويُفهم من هذا الطلب أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات خلال فترة قصيرة، أو الانتقال إلى خيارات أخرى في حال تعثر الجهود الدبلوماسية.

تعكس هذه التطورات حالة التوازن الحذر بين الخيارين العسكري والسياسي، حيث تواجه إسرائيل ضغوطًا داخلية للحفاظ على قوة الردع، مقابل ضغوط دولية تدفع نحو تجنب التصعيد العسكري في المنطقة.

ويرى مراقبون أن الحديث عن “تآكل الردع” يشير إلى قلق استراتيجي من فقدان القدرة على التأثير في سلوك الخصوم، وهو ما قد يدفع نحو إعادة تقييم قواعد الاشتباك، في حال لم تحقق المفاوضات نتائج ملموسة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات مستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تسعى أطراف دولية، على رأسها الولايات المتحدة، إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع، قد تكون لها تداعيات إقليمية واسعة.

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

دوالى القدمين

بالأعشاب والخل.. إليك طرق طبيعية لعلاج دوالي القدمين

الكرواسون

طريقة عمل الكرواسون بمذاق شهي

علاج الأظافر

هتبقى جميلة وقوية .. طرق علاج تقصف الأظافر

أرباح فولفو للسيارات تتراجع بأقل من المتوقع

فولفو
فولفو
فولفو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

عشان ماتتسممش.. اعرف علامات فساد السمك النيء والمطبوخ

السمك المطبوخ
السمك المطبوخ
السمك المطبوخ

التهاب المعدة.. الأعراض والأسباب والعلاج

التهاب المعدة .. الاعراض و الاسباب والعلاج
التهاب المعدة .. الاعراض و الاسباب والعلاج
التهاب المعدة .. الاعراض و الاسباب والعلاج

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

