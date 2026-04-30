الإمارات تؤكد دعم استقرار العراق.. اتصال هاتفي بين محمد بن زايد ورئيس الحكومة المكلّف

أجرى الرئيس الاماراتي محمد بن زايد آل نهيان اتصالًا هاتفيًا مع علي الزيدي، شدّد خلاله على دعم دولة الإمارات لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، في مرحلةٍ سياسية دقيقة تشهدها البلاد.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات، تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث التطورات السياسية في العراق، في ظل تكليف الحكومة الجديدة ومساعيها لتشكيل إدارة قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي.

وأكد الرئيس الإماراتي خلال الاتصال حرص بلاده على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز مؤسسات الدولة العراقية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والتنمية، مشددًا على أهمية وحدة الصف الوطني، ودعم كل المبادرات التي تدفع نحو التوافق السياسي.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة العراقية المكلّف عن تقديره لمواقف الإمارات الداعمة للعراق، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسار الاستقرار وإعادة البناء.

ويأتي هذا الاتصال في سياق اهتمام إقليمي متزايد بتطورات المشهد العراقي، حيث تسعى عدة دول إلى دعم العملية السياسية، وتفادي أي تصعيد قد يؤثر على استقرار البلاد والمنطقة ككل.

يعكس الاتصال بين الجانبين توجهًا لتعزيز التنسيق العربي تجاه العراق، ودعم مسار تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل تحديات سياسية وأمنية تتطلب تضافر الجهود الإقليمية لضمان الاستقرار المستدام.