مهاجما الناتو وبريطانيا.. ترامب: خيبتم آمالنا في حرب إيران

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، عن استيائه من مستوى استجابة حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرًا إلى أن الدعم الذي كانت واشنطن تتوقعه في سياق المواجهة الجارية مع إيران لم يتحقق بالشكل المطلوب.

وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية كانت تنتظر “مساندة مباشرة وفعّالة” من شركائها الاستراتيجيين، إلا أن مواقف بعض الدول الأعضاء لم ترقَ إلى حجم التوقعات، وهو ما وصفه بأنه يعكس غيابًا واضحًا للتضامن العسكري في توقيت حرج.

وفي سياق متصل، وجّه الرئيس الأمريكي انتقادات مباشرة إلى بريطانيا، معتبرًا أن دورها في هذه الأزمة جاء متأخرًا وغير مؤثر. وكشف عن فحوى محادثة جمعته برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث عرض الأخير تقديم دعم بلاده بعد انتهاء العمليات العسكرية، وهو ما قوبل برفض من ترامب.

وأكد ترامب أنه أبلغ ستارمر بأن أي دعم يُقدَّم بعد انتهاء الحرب لن يكون ذا جدوى، مشددًا على أن الحاجة الفعلية كانت خلال سير العمليات، لا بعدها.

ويعكس هذا التصعيد في اللهجة حالة من التوتر المتزايد بين واشنطن وبعض حلفائها في الناتو، في ظل تباين المواقف بشأن طبيعة الانخراط العسكري في الأزمة مع إيران، وما يترتب عليها من تداعيات إقليمية ودولية.