مهاجما الناتو وبريطانيا.. ترامب: خيبتم آمالنا في حرب إيران
تحذير.. هذه الأدوية تسبب انخفاض ضغط الدم
فرح شعبان عن طلاقها من علي غزلان: ربنا معايا ومش هيسيبني أبدًا.. وأهلي بيدعموني |فيديو
السفير المصري بڤيينا يقيم حفل عشاء على شرف البابا تواضروس | صور
هدفنا 10 ميداليات في «البحر المتوسط».. «الشاذلي»: بطولة كأس مصر للزعانف محطة لاختيار منتخب 2026
«القمة 132».. طاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك | بالأسماء
القضية رقم 15.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك.. تفاصيل
الزمالك يتصدر.. 7 أندية مصرية معاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد من الفيفا
بقيادة رونالدو.. النصر يهزم أهلي جدة 2-0 في الدوري السعودي
اللواء عادل العمدة: المقاتل يظل العنصر الحاسم .. ولا غنى عن السلاح التقليدي في المعارك | فيديو
الإسكان: طرح كراسة شروط سكن لكل المصريين غدا.. وفائدة 8% لمحدودي الدخل حتى 20 عاما
أرسنال يتقدّم بهدف على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول
أخبار العالم

أسعار النفط العالمية تسجل ارتفاعا قويا بنسبة 6%

القسم الخارجي

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا قويًا بنسبة 6% عند ختام جلسات التداول، لتصل إلى مستوى 118 دولارًا للبرميل، في واحدة من أبرز القفزات السعرية خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات وتطورات المشهد الجيوسياسي.

وبحسب ما أفادت به رويترز، فإن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بعدة عوامل متداخلة، في مقدمتها تصاعد التوترات في مناطق إنتاج رئيسية، إلى جانب مؤشرات على اضطراب محتمل في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما دفع الأسواق إلى تسعير مخاطر إضافية على المدى القريب.

تعكس هذه القفزة حالة من القلق في الأسواق، حيث يتخوف المستثمرون من أي تطورات قد تؤثر على تدفق النفط، سواء عبر النزاعات الجيوسياسية أو القرارات المرتبطة بالإنتاج من قبل كبار المنتجين. 

كما ساهمت توقعات زيادة الطلب، خاصة مع تحسن النشاط الاقتصادي في بعض الأسواق الكبرى، في دعم الاتجاه الصاعد للأسعار.

امتد تأثير ارتفاع النفط إلى أسواق المال، حيث عادة ما يؤدي صعود أسعار الطاقة إلى ضغوط تضخمية، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية. كما ينعكس ذلك على تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي يثير مخاوف من موجة ارتفاع أسعار أوسع.

يرى محللون أن استمرار الأسعار عند هذه المستويات مرهون بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، إضافة إلى قرارات الإنتاج من جانب تحالفات الطاقة الكبرى. 

وفي حال تفاقمت التوترات أو شهدت الإمدادات مزيدًا من الاضطراب، قد تظل الأسعار مدعومة عند مستويات مرتفعة، وربما تتجه إلى مزيد من الصعود.

تعكس القفزة الأخيرة في أسعار النفط حالة من عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق العالمية، حيث تتقاطع العوامل الاقتصادية مع التوترات السياسية، لتدفع الأسعار نحو مستويات مرتفعة، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي إشارات قد تحدد مسار السوق خلال المرحلة المقبلة.

أسعار النفط العالمية سلاسل الإمداد العالمية ارتفاع النفط أسواق المال الأوضاع الجيوسياسية أسعار النفط

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء صفر.. تمويل جديد يُتيح للمواطنين تركيب ألواح شمسية بأقساط مريحة وبدون مقدم

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

الزمالك

كواليس مثيرة داخل الزمالك.. ماهر غريب يكشف ما حدث في اجتماع الإدارة

احمد جلال

أحمد جلال يكشف تطورات مهمة في الأهلي ومنتخب مصر

الناقد الرياضي احمد جلال

قبل القمة.. أحمد جلال يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام الزمالك

بالصور

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بـ3 بيضات.. طريقة تحضير كيك الروانى

بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى

معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6

تبدأ من 800 ألف.. تعرف على أحدث سيارات بالسوق المصري

احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري

فيديو

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد