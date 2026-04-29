أسعار النفط العالمية تسجل ارتفاعا قويا بنسبة 6%

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا قويًا بنسبة 6% عند ختام جلسات التداول، لتصل إلى مستوى 118 دولارًا للبرميل، في واحدة من أبرز القفزات السعرية خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات وتطورات المشهد الجيوسياسي.

وبحسب ما أفادت به رويترز، فإن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بعدة عوامل متداخلة، في مقدمتها تصاعد التوترات في مناطق إنتاج رئيسية، إلى جانب مؤشرات على اضطراب محتمل في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما دفع الأسواق إلى تسعير مخاطر إضافية على المدى القريب.

تعكس هذه القفزة حالة من القلق في الأسواق، حيث يتخوف المستثمرون من أي تطورات قد تؤثر على تدفق النفط، سواء عبر النزاعات الجيوسياسية أو القرارات المرتبطة بالإنتاج من قبل كبار المنتجين.

كما ساهمت توقعات زيادة الطلب، خاصة مع تحسن النشاط الاقتصادي في بعض الأسواق الكبرى، في دعم الاتجاه الصاعد للأسعار.

امتد تأثير ارتفاع النفط إلى أسواق المال، حيث عادة ما يؤدي صعود أسعار الطاقة إلى ضغوط تضخمية، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية. كما ينعكس ذلك على تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي يثير مخاوف من موجة ارتفاع أسعار أوسع.

يرى محللون أن استمرار الأسعار عند هذه المستويات مرهون بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، إضافة إلى قرارات الإنتاج من جانب تحالفات الطاقة الكبرى.

وفي حال تفاقمت التوترات أو شهدت الإمدادات مزيدًا من الاضطراب، قد تظل الأسعار مدعومة عند مستويات مرتفعة، وربما تتجه إلى مزيد من الصعود.

تعكس القفزة الأخيرة في أسعار النفط حالة من عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق العالمية، حيث تتقاطع العوامل الاقتصادية مع التوترات السياسية، لتدفع الأسعار نحو مستويات مرتفعة، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي إشارات قد تحدد مسار السوق خلال المرحلة المقبلة.