اقتصاد

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

محمد صبيح

فاتورة الكهرباء ترتفع كل شهر، والشمس تشرق فوق مصر أكثر من 3000 ساعة في العام  فلماذا لا تحوّل هذا الضوء إلى توفير حقيقي في جيبك؟ هذا بالضبط ما تراهن عليه الحكومة المصرية اليوم، وما تسعى إليه بالتعاون مع البنوك في مسيرة التحول إلى الطاقة المتجددة.

مصر على خريطة الطاقة النظيفة العالمية

الطاقة الشمسية

لم تعد الطاقة المتجددة في مصر مجرد شعار بيئي، بل باتت ضرورة اقتصادية واستراتيجية لا تحتمل التأجيل.. في ظل تنامي الطلب على الكهرباء، وارتفاع تكاليف الوقود التقليدي، تتجه مصر بخطى ثابتة نحو التحول الأخضر، مستفيدةً من إرثها الطبيعي الهائل من أشعة الشمس والرياح.

وتُصنَّف مصر اليوم ضمن أكثر الدول جاذبيةً للاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تمتلك من المقومات ما يجعلها قادرةً على تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة الوطنية.

البنوك المصرية شريك التحول الأخضر

البنك المركزي المصري

لا يكفي وجود الإرادة السياسية وحدها لإنجاح ثورة الطاقة المتجددة فالتمويل هو الوقود الحقيقي لهذا التحول. وهنا يبرز دور البنوك المصرية بوصفها رافدًا أساسيًا في تمكين الأفراد والشركات من الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، عبر برامج تمويلية مصمَّمة خصيصًا لهذا الغرض.

البنك التجاري الدولي (CIB): نموذج رائد في تمويل الطاقة الشمسية

يقف البنك التجاري الدولي (CIB) في مقدمة البنوك المصرية الداعمة لمسيرة التحول الأخضر، من خلال برنامج متكامل لتمويل الطاقة الشمسية يجمع بين المرونة والشمولية.

أبرز مزايا القرض:

يُقدّم CIB قروضًا تصل قيمتها إلى 13.5 مليون جنيه مصري، تُحدَّد وفقًا لحجم التعاملات على كشف الحساب البنكي للعميل، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 8 سنوات، مما يُخفّف الضغط الشهري على المقترض ويجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أكثر يُسرًا.

والأهم من ذلك، أن القرض يُغطّي حتى 100% من تكلفة ألواح الطاقة الشمسية، بما يعني أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة بات في متناول اليد دون الحاجة إلى توفير دفعة أولى ضخمة.

تفاصيل الأقساط الشهرية النموذجية:

قيمة القرض 50,000 جنيه.. مدة السداد 8 سنوات.. القسط الشهري التقريبي 1,143 جنيه

قيمة القرض 500,000 جنيه.. مدة السداد 8 سنوات.. القسط الشهري التقريبي 11,430 جنيه

قيمة القرض 1,000,000 جنيه.. مدة السداد 8 سنوات .. القسط الشهري التقريبي 22,861 جنيه 

بعائد سنوي يبلغ 21.5%

يُضاف إلى ذلك أن CIB يُوفّر هذا التمويل بالتعاون مع مؤسسات متخصصة في قطاع الطاقة الشمسية، مما يضمن للعميل الحصول على الحل التقني والمالي في آنٍ واحد، مع إمكانية السداد في أي وقت ومن أي مكان عبر القنوات الرقمية.

الجدوى الاقتصادية: الاستثمار الذي يُعيد نفقاته

يتساءل كثيرون: هل يستحق تمويل الطاقة الشمسية هذا القرار؟ الأرقام تُجيب بوضوح. مع ارتفاع أسعار الكهرباء التقليدية، يمكن لمنظومة شمسية متوسطة الحجم أن تُوفّر ما بين 40% و70% من فاتورة الكهرباء الشهرية، فضلًا عن إمكانية بيع الفائض للشبكة. وبهذا، يتحوّل القسط الشهري من "عبء" إلى "استثمار" يُعيد نفقاته خلال سنوات معدودة.

مستقبل أخضر يبدأ من قرار اليوم

مصر تمتلك الشمس، وتمتلك الإرادة، والآن تمتلك أدوات التمويل اللازمة فالتحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد حلمًا بعيدًا أو ترفًا مقتصرًا على الكبار، بل أصبح خيارًا متاحًا لكل مواطن يسعى إلى تخفيف فاتورته وحماية بيئته.

جهود الحكومة: سياسات واعدة ومشاريع عملاقة

أعلنت مصر صراحةً عن هدفها الطموح: رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وللوصول إلى هذا الهدف، أطلقت الحكومة حزمة متكاملة من المبادرات، أبرزها:

مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يُعدّ من أكبر المجمعات الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية تجاوزت 1.6 جيجاواط.

مزرعة رياح جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، ضمن أكبر مشاريع طاقة الرياح في المنطقة.

قانون الكهرباء الذي يُتيح لأصحاب المنازل والشركات توليد الكهرباء وبيع الفائض للشبكة الوطنية عبر نظام "نت ميترينج".

الإعفاءات الجمركية على واردات معدات الطاقة الشمسية لتشجيع الاستثمار وخفض التكلفة على المستهلك.

هذه الإجراءات لا تخدم البيئة فحسب، بل تُخفّف العبء عن كاهل المواطن وتحدّ من فاتورة استيراد الوقود التي تُثقل الموازنة العامة للدولة.

فستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

عبير صبري

