محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦

اعتمد اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ ، لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.

وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية التعليم بالإسماعيلية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم ١٦ مايو ٢٠٢٦، وتستمر حتى ٢٠ مايو ٢٠٢٦، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من ١٦ مايو ٢٠٢٦، وتستمر حتى ٢٠ مايو ٢٠٢٦.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة، والتربية الخاصة اعتبارًا من ٤ يونيو ، وتستمر حتى ١١ يونيو ٢٠٢٦.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية "عام - بكالوريا" يوم ١٦ مايو وتستمر حتى ٢٠ مايو ٢٠٢٦، و امتحانات النقل للتعليم الفني من يوم ٢ مايو ٢٠٢٦ وتستمر حتى ١٤ مايو ٢٠٢٦.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.