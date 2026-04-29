سوء التغذية.. تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

في حالات نادرة، قد يؤدي سوء التغذية إلى ظهور تشققات في اللسان، وقد أشارت دراسة إلى وجود ارتباط بين اللسان المتشقق ونقص فيتامين ب12.

كما أوضحت أبحاث أن الألم المصاحب لتشققات اللسان قد يرتبط بنقص بعض العناصر الغذائية، مثل:

-فيتامينات ب.

-الزنك.

-الحديد.

لكن الباحثين أشاروا أيضًا إلى أن الألم قد يكون مرتبطًا بعوامل أخرى، مثل:

-سوء نظافة الفم.

-استخدام بعض الأدوية.

-الارتجاع المريئي.

علاج تشقق اللسان:

لا يتطلب تشقق اللسان عادةً علاجًا. ولا تظهر على المصابين به أعراضٌ تُذكر، باستثناء تغير شكل اللسان.

المصدر ديلي ميديكال