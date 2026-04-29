إصابة طالبين في تصادم دراجة نارية وسيارة مجهولة بالدقهلية

أصيب طالببن بإصابات متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة مجهولة، على طريق جمصه المنصورة، بمحافظة الدقهلية،

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة مجهولة، على طريق جمصة المنصورة.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين اصابة: محمد تامر محمد إبراهيم، 22 عاما ، طالب بكلية صيدلة جامعة المنصورة، بسحجات بالجسم واشتباه كسر بالكتف الأيمن والكوع الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، وخالد أحمد يسن عبد السلام، 21 عاما ، طالب بكلية إدراة أعمال جامعة حورس، بسحجات بالجسم واشتباه كسر بالكوع الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين لمستشفى جمصه لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق