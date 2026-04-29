قبل بيعهم بالأسواق.. ضبط 18 طن عسل نحل مغشوش داخل مصنع بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مصنع عسل نحل "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية ، وبحوزته (18 طن عسل نحل خام "مجهول المصدر" معبأة داخل تنكات معدنية - 5 طن عسل نحل معبأ داخل عبوات مختلفة مدون عليه بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية – 10 آلاف عبوة عسل نحل منشط مصنعة من خامات مجهولة المصدر – 5 آلاف عبوة مستلزمات تعبئة) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى.





