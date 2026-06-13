ويتكوف يُطلع وزير خارجية مصر على آخر تطورات الاتفاق المنشود بين أمريكا وايران

تلقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مساء اليوم السبت ، اتصالا هاتفيا من ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وتناول الاتصال آخر تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، والاتصالات الأخيرة الجارية للتوصل الي الاتفاق المنشود بين الجانبين الأمريكي والإيراني بما يسهم فى خفض التصعيد وانهاء الحرب وتدشين مرحلة جديدة من الامن والاستقرار فى المنطقة.

وجدد الوزير عبد العاطي ، خلال الاتصال ، ترحيب مصر بهذا الاتفاق والحرص على بذل كافة الجهود ، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين ، للتوصل لاتفاق نهائى يراعى شواغل كافة الأطراف، مشددا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي.

ومن جانبه، أشاد ستيف ويتكوف بالجهود المكثفة التى بذلتها الأطراف الاقليمية، ومن بينها مصر، للتوصل للاتفاق، معربا عن تطلعه ان يؤدى الاتفاق إلى دعم الامن والاستقرار فى المنطقة.