خبير اقتصادي: مصر تستهدف 50 مليار دولار عوائد سياحية

علق الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، على بيان البنك المركزي الذي أعلن أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل مستوىً تاريخيًا بلغ 53.134 مليار دولار بنهاية مايو.

وقال إن هذا الأمر كان متوقعًا في ظل استدامة موارد مصر من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي اتخذ أكثر من قرار خلال عام 2024 كان لها تأثير كبير في عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث اقتربت من 40 مليار دولار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة» الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن حجم الصادرات المصرية ارتفع خلال الفترة الأخيرة، لتتجاوز قيمتها 46.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم يعد مؤشرًا إيجابيًا، خاصة في ظل خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.

ولفت إلى أن عوائد السياحة عادت إلى الارتفاع، مسجلة نحو 16.7 مليار دولار، وأن عدد السائحين الذين يزورون مصر بلغ نحو 17 مليون سائح، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع العوائد السياحية إلى 50 مليار دولار، وزيادة عدد السائحين إلى أكثر من 50 مليون سائح.