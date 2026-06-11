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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة يبحث مع نظيره السعودي مواصلة التنسيق لتحقيق مصالح البلدين

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع أحمد الخطيب، وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق أرحب للتعاون في القطاع السياحي بين البلدين.

منظمة الأمم المتحدة للسياحة

يأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الرسمية التي يعقدها الوزير على هامش مشاركته في الاجتماع الدولي للدورة الـ 126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، المنعقدة حالياً بمدينة توليدو بمملكة إسبانيا.

واستهل الوزيران الاجتماع بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي تمثل ركيزة أساسية لتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاع السياحي، مشيدين بالتطور الملحوظ الذي يشهده التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة، ومؤكدين حرصهما على مواصلة التنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة.

وتناول الاجتماع سبل تنشيط حركة السياحة البينية بين البلدين، إلى جانب مناقشة تأثير التطورات الإقليمية على قطاع السياحة، حيث أكد الجانبان على قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والحفاظ على معدلات الأداء.

كما تم بحث التحديات التي تواجه قطاع الطيران، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، وأهمية الحفاظ على استمرارية الربط الجوي بين المقاصد السياحية، بما يدعم استقرار الحركة السياحية ويعزز سرعة تعافيها.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد شريف فتحي أبرز الفعاليات الكبرى التي استضافتها مصر مؤخرًا، خاصة بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، وما حققته من نجاح وأصداء دولية إيجابية، بما يعكس قدرة المقصد السياحي المصري على استضافة الفعاليات العالمية في بيئة آمنة ومستقرة.

ومن جانبه، أشاد الوزير السعودي بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، كما نقل تحيات وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية للسيد شريف فتحي، وهنأه بنجاح موسم الحج لهذا العام وحصد مصر جائزة "لبيّتُم الفضية".

حضر الاجتماع من الجانب السعودي صاحبة السمو الأميرة هيفاء آل مقرن، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا، والأستاذة هوازن نصيف، وكيل وزارة السياحة للشئون الدولية، والسيد عبد الله العتيبي، كبير الإداريين لوزير السياحة.

ومن الجانب المصري، الأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمٌشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة.
 

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