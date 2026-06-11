من إسبانيا.. وزير السياحة يبحث مع نظيره البلغاري زيادة الرحلات الجوية ونقل خبرات المتاحف المصرية

استهل شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءاته الرسمية بعقد لقاء ثنائي مع السيد إيلين ديميتروف (Ilin Dimitrov)، وزير السياحة بجمهورية بلغاريا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الدولي للدورة الـ 126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المُنعقدة حالياً بمدينة توليدو بمملكة إسبانيا.

برامج تدريبية مشتركة لبناء قدرات العاملين

وناقش الوزيران، خلال اللقاء، آليات تنشيط حركة السياحة البينية بين البلدين، من خلال تعزيز الربط الجوي وتشجيع شركات الطيران على زيادة رحلاتها بين البلدين، إلى جانب دعم اللقاءات المهنية بين ممثلي القطاع السياحي في البلدين، وتنظيم قوافل سياحية ترويجية مشتركة (Roadshows)، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لبناء قدرات العاملين في مجالي السياحة والضيافة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وبحث فرص الترويج المشترك للمقاصد السياحية.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى بحث فرص التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع المتاحف والحفائر الأثرية والترميم، والشراكة مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف، على غرار ما تم في المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وخلال الاجتماع، أشار السيد شريف فتحي إلى التيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية في إجراءات السفر والحصول على التأشيرات السياحية، بما يسهم في تحسين تجربة السائحين وزيادة أعداد الوافدين.

حضر اللقاء من الجانب البلغاري السيد Todor Stoyanov سفير فوق العادة ومفوض جمهورية بلغاريا لدى مملكة إسبانيا، والأستاذة Savina Nedyalkova مديرة إدارة الشئون الدولية والتأشيرات بوزارة السياحة البلغارية، والأستاذة Petya Stefanova مديرة إدارة العلاقات العامة والبروتوكول بوزارة السياحة البلغارية، والأستاذة Zlatina Lyutova منسقة الأمم المتحدة للسياحة بإدارة الشئون الدولية والتأشيرات بوزارة السياحة البلغارية، والأستاذة Maria Yancheva مستشارة الشئون التجارية بسفارة بلغاريا بمملكة إسبانيا.

ومن الجانب المصري الأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة.