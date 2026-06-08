قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: توطين صناعة الدواء في مصر خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاستيراد
أسعار الفراخ والبيض اليوم 8 يونيو 2026 بعد تراجع جديد بالأسواق
رامز جلال يطرح البوستر الرسمي لفيلم «بيج رامي» استعدادًا لطرحه بالسينمات
بمميزات ذكاء اصطناعي خارقة.. أبل تطلق النسخة التجريبية الأولى لنظام iOS 27 رسميا للمطورين
الزمالك يتوصل لاتفاق مع صلاح مصدق لتسوية مستحقاته قبل التوجه لمحكمة كاس
تعليق ناري من أحمد موسى على الضربة الإيرانية ومكاسب أمريكا من هرمز
الغندور يثير الجدل بشأن مستقبل محمد شريف وتحديد أولوياته
هل يجوز إعطاء الصدقة للأخت المحتاجة؟.. أمين الفتوى يجيب
بعد أزمة عمر كمال.. تعرف على عقوبات السب والقذف عبر السوشيال ميديا
بعد تراجع الذهب اليوم.. إليكم أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان
100 جنيه وللأجانب فقط | الضرائب ترد على شائعات رسم مغادرة البلاد
المصيف تحول لمأساة .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يبحث مع شركة دولية فرص الاستثمار في السياحة النيلية والبحرية بمصر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، Glen Moroney، مؤسس ورئيس مجلس إدارة، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال السفر والرحلات النيلية والبحرية الفاخرة، وذلك لبحث فرص الاستثمار في قطاع السياحة النيلية والبحرية بمصر، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد.

تصميمات السفن السياحية

وفي مستهل اللقاء، تم عرض فيلم قصير استعرض نشاط الشركة وحجم أعمالها، وتصميمات السفن السياحية التابعة لها، والخدمات الفاخرة التي تقدمها لعملائها حول العالم ضمن برامجها ورحلاتها السياحية، بالإضافة إلى أعداد السفن التي تمتلكها وفئاتها المختلفة، إلى جانب خططها التوسعية المستقبلية، ولا سيما فيما يتعلق بالمقصد السياحي المصري.

وتناول اللقاء بحث فرص الاستثمار السياحي في مصر، ولا سيما في مجال الرحلات النيلية والبحرية، حيث أعرب السيد Glen Moroney عن تطلعه إلى الاستثمار في بناء وتشغيل سفن سياحية جديدة للشركة داخل مصر، والترويج دولياً للبرامج والرحلات التي تعتزم الشركة تنظيمها بها، مشيراً إلى قيامه بزيارة مدينتي الإسكندرية والعين السخنة للتعرف على الموانئ والمراسي التي يمكن أن تستقبل السفن التي تخطط الشركة لتشغيلها في مصر.

ومن جانبه، رحب السيد الوزير بهذه التوجهات الاستثمارية، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم ما يلزم من تسهيلات لإنهاء الإجراءات المطلوبة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار السياحي، ولا سيما في مجال السياحة النيلية الذي يشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، ويحظى باهتمام وإقبال متزايدين من السائحين، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير هذا المنتج السياحي الهام باعتباره أحد المنتجات السياحية المميزة التي ينفرد بها المقصد السياحي المصري.

وأضاف أن التوسع في هذا النوع من الاستثمارات من شأنه أن يسهم في زيادة الطاقة الفندقية المتاحة في مصر، بما يدعم جهود الدولة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن منتج السياحة النيلية في مصر يتميز بقدرته على تقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين العديد من الأنماط والمنتجات السياحية، حيث يتيح للسائحين فرصة الجمع بين السياحة الثقافية من خلال زيارة المواقع الأثرية الواقعة على مسار الرحلة بالإضافة إلى السياحة الترفيهية، والسياحة الروحانية ممثلة في زيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة الواقعة على مسار الرحلة، فضلاً عن الاستمتاع بالمأكولات المصرية التقليدية، بما يعكس نجاح الاستراتيجية الحالية للوزارة في إبراز تنوع المقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، والتي لا تُضاهي.

وزير السياحة والآثار السفر السياحة السياحة النيلية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

المعاشات

أعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

ترشيحاتنا

سعر البيض اليوم

فرصتك للشراء.. سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

أسعار العملات اليوم

الدولار بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 7 يونيو 2026

بالصور

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

لن تتوقع الإجابة.. الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد