وزير السياحة والآثار يبحث مع شركة دولية فرص الاستثمار في السياحة النيلية والبحرية بمصر

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، Glen Moroney، مؤسس ورئيس مجلس إدارة، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال السفر والرحلات النيلية والبحرية الفاخرة، وذلك لبحث فرص الاستثمار في قطاع السياحة النيلية والبحرية بمصر، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد.

تصميمات السفن السياحية

وفي مستهل اللقاء، تم عرض فيلم قصير استعرض نشاط الشركة وحجم أعمالها، وتصميمات السفن السياحية التابعة لها، والخدمات الفاخرة التي تقدمها لعملائها حول العالم ضمن برامجها ورحلاتها السياحية، بالإضافة إلى أعداد السفن التي تمتلكها وفئاتها المختلفة، إلى جانب خططها التوسعية المستقبلية، ولا سيما فيما يتعلق بالمقصد السياحي المصري.

وتناول اللقاء بحث فرص الاستثمار السياحي في مصر، ولا سيما في مجال الرحلات النيلية والبحرية، حيث أعرب السيد Glen Moroney عن تطلعه إلى الاستثمار في بناء وتشغيل سفن سياحية جديدة للشركة داخل مصر، والترويج دولياً للبرامج والرحلات التي تعتزم الشركة تنظيمها بها، مشيراً إلى قيامه بزيارة مدينتي الإسكندرية والعين السخنة للتعرف على الموانئ والمراسي التي يمكن أن تستقبل السفن التي تخطط الشركة لتشغيلها في مصر.

ومن جانبه، رحب السيد الوزير بهذه التوجهات الاستثمارية، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم ما يلزم من تسهيلات لإنهاء الإجراءات المطلوبة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار السياحي، ولا سيما في مجال السياحة النيلية الذي يشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، ويحظى باهتمام وإقبال متزايدين من السائحين، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير هذا المنتج السياحي الهام باعتباره أحد المنتجات السياحية المميزة التي ينفرد بها المقصد السياحي المصري.

وأضاف أن التوسع في هذا النوع من الاستثمارات من شأنه أن يسهم في زيادة الطاقة الفندقية المتاحة في مصر، بما يدعم جهود الدولة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن منتج السياحة النيلية في مصر يتميز بقدرته على تقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين العديد من الأنماط والمنتجات السياحية، حيث يتيح للسائحين فرصة الجمع بين السياحة الثقافية من خلال زيارة المواقع الأثرية الواقعة على مسار الرحلة بالإضافة إلى السياحة الترفيهية، والسياحة الروحانية ممثلة في زيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة الواقعة على مسار الرحلة، فضلاً عن الاستمتاع بالمأكولات المصرية التقليدية، بما يعكس نجاح الاستراتيجية الحالية للوزارة في إبراز تنوع المقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، والتي لا تُضاهي.