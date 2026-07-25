الفرنسي أليس يتوج بلقب دورة كيتسبول

افتتح الفرنسي كونتان أليس، المصنف 83 عالمياً، باكورة ألقابه على صعيد رابطة محترفي كرة المضرب (أيه تي بي) عن 29 عاماً، بفوزه على الكازخستاني ألكسندر بوبليك الحادي عشر وبطل العام الماضي 6-4 و7-6 (8-6) في نهائي دورة كيتسبول النمساوية.



وبعد محاولة أولى غير موفقة قبل عامين في دورة غشتاد، خاض أليس النهائي الثاني له ونجح هذه المرة في الخروج منتصراً بعدما حسم مواجهته مع بطل العام الماضي في ساعة و33 دقيقة.

ومن المتوقع أن يتقدم بفضل هذا اللقب إلى حدود المركز الخمسين في تصنيف رابطة المحترفين الذي يصدر الاثنين، مقتربا كثيرا من أفضل ترتيب في مسيرته (46 في 30 يونيو 2025).