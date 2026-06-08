وزارة السياحة تحصد جائزة أفضل جناح في معرض سول الدولي

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في معرض سول الدولي للسياحة (SITF 2026) بدولة كوريا الجنوبية، والذي يعد أحد أهم المعارض السياحية بالسوق الكوري.

قادة صناعة السفر

وقد افتتح الجناح المصري السفير حازم زكي سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، بحضور دولي رفيع المستوى ومشاركة واسعة من قادة صناعة السفر العالمي، بالإضافة إلى السيد عبد الحميد لاشين مدير وحدة آسيا والباسفيك بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد السفير حازم زكي بالمشاركة المتميزة للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مؤكداً على أن هذا التواجد القوي يمثل امتداداً طبيعياً للزخم الإعلامي والدبلوماسي الذي تحظى به مصر عالمياً، لاسيما مع إعادة صياغة خريطة السياحة الدولية لتبوّء البلاد مكانتها المستحقة كوجهة تنافسية أولى.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على الأهمية الاستراتيجية لهذا المعرض الذي يعد ركيزة أساسية لمد جسور التواصل مع أسواق شرق آسيا التي تشهد نمواً متسارعاً، وفرصة جيدة لاستعراض التنوع السياحي الفريد الذي يتمتع به المقصد المصري الفريد، بالإضافة إلى صياغة شراكات مستدامة تجعل من مصر الخيار الأول للمسافر الكوري الشغوف بالتاريخ والحداثة.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد السيد عبد الحميد لاشين، عدداً من الاجتماعات الثنائية واللقاءات المهنية مع ممثلي كبرى شركات السياحة الكورية، وشركات الطيران، ووكالات العلاقات العامة والإعلام، لوضع أطر تعاون مشتركة تستهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة من السوق الكوري إلى المقصد السياحي المصري.

وقد حظى الجناح المصري بإقبال جماهيري واسع منذ الدقائق الأولى لافتتاح المعرض، كما لمس المشاركون اهتماماً استثنائياً من منظمي الرحلات وممثلي شركات الطيران الدولية، والذين أكدوا تصاعد مؤشرات الطلب على المقصد المصري بتنوعه الثقافي والبيئي والترفيهي.

وقد فاز الجناح المصري بجائزة أفضل جناح مشارك بالمعرض من حيث التصميم، كما شهد زيارات الوفود الرسمية والشخصيات الهامة والمسئولين الدوليين الذين أعربوا عن إعجابهم بالهوية البصرية والتصميم المعماري المبتكر للجناح، الذي نجح في تقديم تجربة حية تعكس كرم الضيافة وثراء الموروث التاريخي والثقافي المصري.

