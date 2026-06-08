حصاد الأسبوع.. السياحة والآثار تعلن اكتشافات أثرية جديدة وجائزة دولية

نفذت وزارة السياحة والآثار العديد من التحركات الايجابية نحو دعم الملفات الهامة الخاصة بالقطاع، على مدار الأسبوع نحصر أبرزها في السطور القادمة.



التقى وزير السياحة والآثار، سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة، والرئيس التنفيذي لمجموعة NEON Global المنظمة لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، وذلك بحضور عدد من قيادات الشركة، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة إمكانية تنظيم سلسلة من المعارض الأثرية المصرية المؤقتة في عدد من المدن الأوروبية والأمريكية والآسيوية، بما يسهم في التعريف بالحضارة المصرية والترويج للمقصد السياحي المصري. كما تناول اللقاء بحث إمكانية انتقال معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" ليجوب عددًا آخر من المدن بالولايات المتحدة الأمريكية.



استرداد 4 قطع أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية



نجحت جمهورية مصر العربية في استرداد أربع قطع أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفي ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.



الكشف عن أول أثاث جنائزي شبه متكامل بموقع مقبرة “بانحسي”



أعلنت وزارة السياحة والآثار عن كشف أثري مهم بموقع مقبرة “بانحسي” بمنطقة آثار المطرية بعين شمس، يزيح الستار عن مزيد من أسرار جبانة هليوبوليس العريقة، وذلك خلال أعمال الحفائر التي تجريها البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار بالموقع.



والكشف عبارة عن خبيئة أثرية تضم أول أثاث جنائزي شبه متكامل يتم اكتشافه بالمنطقة، إلى جانب مجموعة من اللقى الأثرية النادرة وعدد من الأقراط المعدنية التي يُرجح أنها مصنوعة من الذهب.

اكتشافات أثرية بإهناسيا



أعلنت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار بمنطقة إهناسيا المدينة بمحافظة بني سويف، الكشف عن عدد من اللقى الأثرية ما يعد إضافة علمية وأثرية مهمة تسهم في إبراز القيمة التاريخية الكبيرة للمنطقة وتعكس التنوع الحضاري والثقافي الذي شهدته مصر عبر العصور المختلفة.



وشملت الاكتشافات كتلة حجرية معاد استخدامها تحمل نقشًا بارزًا لاسم الملك سنوسرت الثالث، يتضمن اسمي التتويج والميلاد، إلى جانب خرطوش آخر يحمل اسم المعبود “أوزير نا رف”، أحد معبودات إهناسيا.



الكشف عن مجموعة من صهاريج المياه والمنشآت الخدمية بحلايب



كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والعاملة بموقع ميناء عيذاب الأثري بمنطقة حلايب على ساحل البحر الأحمر، عن مجموعة من خزانات وصهاريج المياه الضخمة، إلى جانب عدد من المباني والمنشآت الخدمية، في اكتشاف أثري جديد يُلقي الضوء على البنية التحتية لميناء عيذاب، أحد أبرز وأهم الموانئ المصرية خلال العصور الإسلامية.



يُبرز الكشف جانبًا مهماً من المنشآت الخدمية التي اعتمد عليها ميناء عيذاب التاريخي، حيث مثّلت صهاريج المياه عنصراً أساسياً في دعم النشاط الملاحي والتجاري، فضلًا عن توفير احتياجات الحجاج الوافدين إلى الميناء في طريقهم إلى الأراضي المقدسة.



كشف جديد بتل كوم عزيزة بالبحيرة



كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، عن جزء من جبانة أثرية من العصر اليوناني الروماني، بتل كوم عزيزة الأثري بمحافظة البحيرة، مما يلقي الضوء على تاريخ الموقع وأهميته الأثرية باعتباره أحد المواقع متعددة الفترات الزمنية في دلتا مصر.



وأسفرت أعمال الحفائر عن الكشف عن مجموعة متنوعة من أنماط الدفن، شملت حفر دفن بسيطة دُفن فيها الموتى مباشرة داخل طبقات الأرض، وأخرى ذات أطر خارجية من الطوب اللبن، بالإضافة إلى عدد من الدفنات داخل توابيت جصية ملونة، وأخرى داخل توابيت فخارية برميلية الشكل، والتي تُعد من أكثر أنواع التوابيت شيوعًا خلال العصر البطلمي.

حملات ترويجية بعدد من الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية



تحت شعار “مصر… تنوع لا يُضاهى”، أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مجموعة من الحملات الترويجية بعدد من الأسواق السياحية المستهدفة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، بهدف إبراز المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.



اعتمدت الحملات الترويجية على وسائل إعلانية حديثة ذات انتشار واسع وتأثير مباشر، مع التركيز على مواقع تتميز بكثافة سياحية وحركة يومية مرتفعة، بما يسهم في تعزيز الحضور البصري للمقصد السياحي المصري وترسيخ صورته الذهنية لدى الجمهور المستهدف.



المعرض السياحي الدولي ITB China 2026



في إطار جهودها لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني إلى المقصد السياحي المصري، شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي ITB China 2026، وذلك بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.





معارض وفعاليات بمتاحف الآثار احتفالًا بذكرى دخول العائلة المقدسة



في إطار الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والذي يوافق الأول من يونيو من كل عام، نظّم متاحف كل من القبطي، ومطار القاهرة صالة ٣، وتل بسطا، وكفر الشيخ باقة متنوعة من المعارض المؤقتة والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، التي تسلط الضوء على هذه المناسبة الروحانية والتاريخية الفريدة، وتبرز مكانة مصر كأرض للبركة والتسامح.





مصر تحصد للمرة الأولي جائزة “لبيّتُم الفضية”



حصد مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية، لأول مرة، جائزة "لبيّتُم الفضية" للتميز في خدمة ضيوف الرحمن في دورتها الخامسة عن موسم حج 1447هـ، ضمن فئة مكاتب شئون الحج، والتي تمنحها وزارة الحج والعمرة بالسعودية، وذلك تقديراً لما قدمته البعثة الرسمية المصرية بشقيها الثلاثة السياحي والقرعة والجمعيات الأهلية.

