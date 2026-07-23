بمشاركة 60 دار نشر.. افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض بورسعيد للكتاب

افتتح السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، مساء الأربعاء، فعاليات الدورة التاسعة من معرض بورسعيد للكتاب، والمقام بأرض الجراج، والذي يستمر في استقبال زواره حتى 31 يوليو الجاري.

مشاركة واسعة ودعم للثقافة

ويُقام المعرض تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمشاركة 60 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، ومكتبة مصر العامة المتنقلة، في إطار دعم الحراك الثقافي ونشر المعرفة بين مختلف فئات المجتمع.

عروض فنية تعكس تراث بورسعيد

وكان في استقبال الحضور عروض فنية بدأت بفقرات السمسمية والأغاني الفلكلورية البورسعيدية، التي عكست التراث الشعبي للمحافظة، وسط أجواء احتفالية.

نشر المعرفة وتحقيق العدالة الثقافية

ويأتي تنظيم المعرض ضمن استراتيجية وزارة الثقافة للتوسع في إقامة معارض الكتب بالمحافظات، بما يسهم في تحقيق العدالة الثقافية، وإتاحة الإصدارات المتنوعة بأسعار مناسبة، وتشجيع المواطنين على القراءة والاطلاع.



فعاليات تثري المشهد الثقافي

ويواكب المعرض على مدار أيام انعقاده برنامج حافل بالأنشطة الثقافية والفنية، يتضمن ندوات فكرية، وأمسيات شعرية، ولقاءات مفتوحة مع نخبة من الكُتّاب والمبدعين، إلى جانب ورش عمل وأنشطة تفاعلية مخصصة للأطفال، بما يوفر تجربة ثقافية متكاملة لزواره، ويعزز من دور المعرض في دعم الحركة الثقافية بمحافظة بورسعيد، وتشجيع القراءة، وتنشيط صناعة النشر.