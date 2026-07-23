تبادل طلابي ومشروعات بحثية.. الهند بوابة جامعة بورسعيد إلى العالمية

استقبل الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، سفير الهند لدى مصر سوريش كي ريدي، لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعة والجامعات الهندية.

وتناولت المباحثات التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، واستقطاب الطلاب الهنود، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.



الهند بوابة جامعة بورسعيد للعالمية

وأشاد السفير بما تمتلكه جامعة بورسعيد من إمكانات أكاديمية وإدارية وبحثية، مؤكدًا قدرتها على أن تكون شريكًا متميزًا للجامعات الهندية، فيما أكد رئيس الجامعة أن التعاون الدولي يمثل أولوية لتعزيز مكانة الجامعة عالميًا.



واختُتمت الزيارة بإهداء درع جامعة بورسعيد للسفير الهندي، دعمًا لمسيرة التعاون المشترك بين الجانبين.