حصاد السياحة والآثار في أسبوع| تعاون مصري سعودي للحج والعمرة..وقاعة جديد بمتحف الحضارة

محمد الاسكندرانى

نفذت وزارة السياحة والآثار العديد من التحركات الايجابية نحو دعم الملفات الهامة الخاصة بالقطاع، على مدار الأسبوع نحصر أبرزها في السطور القادمة.

 المتحف القومي للحضارة

 

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية

ترأس وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تم استعراض أبرز أنشطة المتحف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي شملت تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والبرامج التدريبية والمحاضرات وورش العمل المتنوعة.

كما تم عرض مؤشرات أداء المتحف، حيث أوضحت البيانات زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين الأجانب خلال هذه الفترة. 

كما تم الموافقة على إنشاء قاعة عرض تفاعلي في مساحات الفراغات الموجودة داخل المتحف، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير وتوسيع أساليب العرض المتحفي وإثراء التجربة المتحفية للزائرين.

تعاون مصري سعودي في ملف العمرة والحج السياحي 


التقت مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، مع مساعد وزير الحج والعمرة السعودي، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال منتدى "العمرة والزيارة" الذي تم تنظيمه بالمدينة المنورة.

وقد تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في منظومة الحج السياحي والعمرة، لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من المعتمرين وحجاج السياحة المصريين وتوفير تجربة سلسة لهم ما قبل السفر وحتى العودة إلى أرض الوطن.

المتحف المصري الكبير ينظم ملتقى علمي مع جامعة باريس 8 حول سياسات التربية المتحفية والأنشطة الثقافية

في إطار تعزيز دوره كمؤسسة تعليمية رائدة تدعم التعلم المستمر وتفتح آفاق التعاون الدولي، نظم المتحف المصري الكبير، ممثلًا في متحف الطفل والمركز التعليمي، ملتقى علمي متخصص لوفد من طلاب وأساتذة جامعة باريس 8.

وتضمن الملتقى عددًا من المحاضرات العلمية التي استعرضت سياسات التربية المتحفية وأحدث الممارسات التعليمية بالمتحف. وذلك في إطار دعم التعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات بين المتحف والمؤسسات الأكاديمية الدولية، بما يعزز من مكانته كمركز إقليمي ودولي للتعليم المتحفي.

اكتشاف بقايا معبد الإله بلوزيوس 

 

بعد ستة أعوام من أعمال الحفائر الأثرية بتل الفرما بمدينة بلوزيوم بشمال سيناء كشفت البعثة الأثرية المصرية من المجلس الأعلى للآثار عن بقايا مبنى ديني فريد من نوعه، مكرّس لعبادة الإله المحلي للمدينة “بلوزيوس”.

تُشير بقايا المعبد المكتشفة إلى التصميم المعماري الفريد له حيث يجمع بين التقاليد المصرية القديمة والطرازين الهلنستي والروماني في تجسيد استثنائي للتفاعل الحضاري بين مصر والعالم القديم.

رحلات تعريفية للوجهات السياحية المصرية 

 

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدداً من الرحلات التعريفية للترويج للمقصد السياحي المصري؛ حيث استضافت وفداً يضم أكبر 21 وكيل سياحي من أهم وكلاء البيع بالسوق التشيكي، بهدف إبراز المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة والمزايا التنافسية للمقصد السياحي المصري.

وعلى هامش الرحلات التعريفية، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة بهذه الوفود؛ حيث استعرض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، وجهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية السياحية، وتنفيذ مشروعات كبرى، وتشجيع الاستثمار السياحي.

قصر البارون إمبان يستضيف ملتقى فناني التراث السابع

 

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دعم الفنون التراثية وتعزيز الوعي الثقافي، والاحتفاء بالدور التاريخي للمرأة المصرية، شهد قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة انطلاق فعاليات ملتقى فناني التراث السابع تحت عنوان “حدائق النساء”، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

المتاحف المصرية تحتفي بالمناسبات الثقافية

 

في إطار الاحتفال بالمناسبات الثقافية والوطنية التي يشهدها شهر إبريل من كل عام، وفي مقدمتها يوم التراث العالمي، ويوم المخطوط العربي، وعيد تحرير سيناء، تُسلّط المتاحف المصرية الضوء على مجموعة مختارة من مقتنياتها الأثرية، التي تعكس ثراء الحضارة المصرية وتنوعها عبر العصور.

ويأتي هذا الاحتفاء تأكيدًا على الدور الحيوي الذي تقوم به المتاحف في صون التراث الإنساني وتعزيز الوعي بقيمته التاريخية والحضارية، من خلال عرض نماذج متميزة من القطع المرتبطة بهذه المناسبات.

متحف المركبات الملكية يحتفي بالمرأة المصرية 

 

احتفالًا بالمرأة المصرية، نظم متحف المركبات الملكية معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان «خزائن الهوانم»، يضم مجموعة فريدة من مقتنيات المتحف من الحُلي والمجوهرات التي تُعرض لأول مرة داخل قاعاته.

يأتي المعرض في إطار حرص المتحف على إثراء تجربة الزائرين، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرّف على مقتنيات مميزة لم تُعرض من قبل، ويضم سبع قطع نادرة تتنوع بين الحُلي والمقتنيات الزخرفية ذات الطابع الفني الراقي، والتي تعكس دقة ومهارة الصناعات اليدوية، فضلًا عن إبراز تنوع الخامات المستخدمة.
 

