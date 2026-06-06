الكويت تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي دورية للجيش اللبناني

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة دولة الكويت لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني، وأدى إلى سقوط ضحايا عسكريين، في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة ولقواعد القانون الدولي.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم السبت- رفض دولة الكويت القاطع لاستمرار هذه الانتهاكات، إذ تأتي في وقت تبذل فيه جهود دبلوماسية حثيثة لوقف الاعتداءات وتهدئة التصعيد، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته، وضمان الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وجددت الخارجية الكويتية، تضامن دولة الكويت مع لبنان الشقيق، ودعمه لكل ما يحفظ أمنه وسيادته واستقراره، معربة عن خالص تعازيها للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني ولأسر الضحايا.