منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

بعد النجاح الكبير الذي حققته منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى، والتي أُقيمت بالتزامن مع الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، تستعد إدارة المنصة الإعلان عن فتح باب التقديم لمشاريع الأفلام المشاركة في الدورة الثانية، وذلك اعتبارا من يوم 10 يونيو 2026 القادم.

وأوضح المخرج وحيد صبحي رئيس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن الدورة الأولى جاءت لتؤكد أهمية المنصة كمساحة متخصصة لدعم صناع الأفلام الشباب والمواهب الواعدة، حيث شهدت مشاركة واسعة من مشاريع الأفلام القصيرة من مختلف الدول، وأسهمت في توفير فرص حقيقية للتطوير والإنتاج والتواصل بين المبدعين والخبراء والجهات الداعمة لصناعة السينما.

وأكد أن منصة القاهرة للأفلام تواصل رسالتها الهادفة إلى دعم صناعة الفيلم القصير من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الدعم المالي واللوجستي والاستشاري لمشاريع الأفلام المختارة، بما يساعد أصحابها على تطوير أعمالهم وتحويل أفكارهم إلى إنتاجات سينمائية قادرة على المنافسة محليا ودوليا.

ومن جانبه أوضح الكاتب والباحث والناقد السينمائي أحمد المسيري، المشرف على المنصة، أنها تستهدف المشاريع التي تمتلك رؤية فنية متميزة وإمكانات إنتاجية واعدة، حيث سيتم إتاحة الفرصة أمام صناع الأفلام للتقدم بمشاريعهم وفق الشروط والمعايير المعلنة، على أن تخضع الطلبات لعملية تقييم من قبل لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمهنيين في مجال صناعة السينما.

كما دعا المسيري جميع المخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو المهتمين بالمشاركة بالمنصة إلى متابعة الموقع الرسمي للمهرجان ، للاطلاع على تفاصيل وشروط التقديم، بالإضافة إلى التعرف على نتائج وإنجازات الدورة الأولى والمشاريع التي حظيت بالدعم من خلال المنصة.