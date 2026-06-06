ثراء جميل تتحدث عن تجربه الأمومة.. تفاصيل

شاركت الفنانة ثراء جُبيل متابعيها صور جديدة لها بها لحظات عفوية مع طفلتها مشيرة إلي سعادتها بتجربة الأمومة.

ثراء جبيل

ونشرت ثراء الصورة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها قائلةً: «حبيبتى وعالمى كله».

وفى ديسمبر 2023 ، احتفلت الفنانة ثراء جبيل بزفافها على الفنان مختار الديناري، حيث نشرت عددا من الصور على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت ثراء جبيل فى الصور وهي ترتدي فستانا بسيطا من اللون الأبيض وبقصة شعر مختفلة، وممسكة بباقة من الورد، كما ظهرت وهي تقوم “بالزغرطة” لنفسها.

وشاركت ثراء جبيل فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسلين العتاولة2 واخواتي.

أبطال مسلسل العتاولة 2

مسلسل "العتاولة 2" من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومصطفى أبو سريع ومريم الجندي ونسرين أمين ومي القاضي وفيفي عبده وزينة وهدى الاتربي من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل "اخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.