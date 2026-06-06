طرح البوستر الرسمي لـ شمشون ودليلة.. أحمد العوضي ومي عمر في مواجهة مليئة بالأكشن والرومانسية

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «شمشون ودليلة» عن البوستر الرسمي للعمل، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية يوم 8 يوليو 2026، وسط حالة من الترقب من جانب الجمهور، خاصة أنه يجمع لأول مرة بين النجمين أحمد العوضي ومي عمر في بطولة سينمائية مشتركة.

ويُعد الفيلم من أبرز الأعمال المنتظرة خلال موسم صيف 2026، حيث يقدم مزيجًا من الأكشن والتشويق والرومانسية، في إطار درامي يحمل العديد من المفاجآت والأحداث المتلاحقة التي تدور بين أبطال العمل.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر، كل من خالد الصاوي وعصام السقا وعدد من الفنانين، فيما تم تصوير مشاهد عديدة من العمل داخل مصر وخارجها، حيث انتقل فريق الفيلم إلى أكثر من دولة أوروبية لتنفيذ عدد من المشاهد التي تتطلب طبيعة خاصة وتضيف بعدًا بصريًا مختلفًا للأحداث.

ويعوّل صناع الفيلم على العمل لتحقيق حضور قوي في شباك التذاكر، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أبطاله، إلى جانب حالة الحماس التي صاحبت الكشف عن البوستر الرسمي وموعد عرضه النهائي.

على جانب آخر، يعيش أحمد العوضي حالة من النشاط الفني بعد النجاح اللافت الذي حققه في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل «علي كلاي»، والذي حظي بمتابعة واسعة وتفاعل كبير من الجمهور.

وشارك في بطولة مسلسل «علي كلاي» نخبة من النجوم، من بينهم درة، يارا السكري، سارة بركة، انتصار، رحمة محسن، عصام السقا، طارق الدسوقي، محمود البزاوي، ريم سامي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

ومن المتوقع أن يشهد فيلم «شمشون ودليلة» منافسة قوية خلال موسم الصيف، في ظل الرهان على قصته المختلفة والإنتاج الضخم الذي حرصت الشركة المنتجة على تقديمه، ليكون واحدًا من أبرز الأفلام المنتظرة خلال الفترة المقبلة.