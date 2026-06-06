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روجينا تحتفل بتخرج ابنتها عبر إنستجرام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

روجينا تحتفل بتخرج ابنتها عبر إنستجرام

روجينا
روجينا
باسنتي ناجي

احتفلت الفنانة روجينا بتخرج ابنتها، وذلك من خلال منشور شاركته مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.

تخرج ابنة روجينا وأشرف زكي 

ونشرت روجينا صورًا من أجواء الاحتفال، معبرة عن سعادتها وفخرها بهذه المناسبة.

وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور وعدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئتها وابنتها بهذه الخطوة المهمة في حياتها التعليمية.

وكانت قد كشفت الفنانة مريم أشرف زكي عن كواليس مشاركاها فى مسلسل “أولاد الراعي” الذى عرض ضمن السباق الرمضاني. 

وقالت مريم أشرف زكي في تصريحات إذاعية لها: بصراحة أول رمضان أحس إن إحنا التلاتة بنحتفل بحاجة خاصة جدًا، أنا وماما ومايا، كل واحدة فينا عندها شغل معروض، فالإحساس مختلف ومفرّح قوي وكنت فخورة جدًا بمايا، وده أول إخراج ليها، وكانت حاجة تفرّح القلب بجد، بالنسبة لمسلسل أولاد الراعي، لما جالي الدور بابا وماما قالولي من أول لحظة: "ده دور عمرك" والشخصية فعلًا مكتوبة بطريقة حلوة جدًا، ومع إنّي بقدم دور بنت الفنان خالد الصاوي، وده في حد ذاته مسؤولية كبيرة، لكن كمان الوقوف قدام نجوم كبار زي خالد الصاوي، وماجد المصري، وأحمد عيد، ونيرمين الفقي كان تحدي ضخم بالنسبة لي.

وأضافت مريم أشرف زكي : كنت لازم أذاكر كويس جدًا، مذاكرة بجد مش هزار، علشان أبقى قد الفرصة دي وفاكرة أول بروفة ترابيزة كنت متوترة جدًا، مع إني كنت مذاكرة، ورهبة النجوم الكبار حاجة تانية خالص ورغم إنهم أصحاب بابا وماما وبشوفهم في البيت عادي، لكن أول ما بندخل لوكيشن الشغل الموضوع بيختلف تمامًا، بيبقى فيه احترافية ومسؤولية، ومفيش هزار.

روجينا نجوم الفن الفنانة روجينا

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