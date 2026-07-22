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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موتسيبي: افتقدنا نيجيريا والكاميرون في المونديال.. لكني سأظل فخورًا بهما

موتسيبي
موتسيبي
إسراء أشرف

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن غياب منتخبي نيجيريا والكاميرون عن كأس العالم 2026 كان مؤثرًا بالنسبة للقارة، مشددًا في الوقت ذاته على ثقته الكبيرة في عودتهما للمنافسة بقوة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وقال موتسيبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأربعاء، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، إن كأس العالم كان ينقصه وجود بعض القوى التقليدية في الكرة الإفريقية، وعلى رأسها نيجيريا والكاميرون.

وأضاف: "نيجيريا لم تتمكن من التأهل، لكن بالنسبة لي فإن كأس العالم بدون نيجيريا والكاميرون وعدد من المنتخبات الإفريقية الكبرى يبدو غير مكتمل".

وأشار رئيس "كاف" إلى أن المنتخب النيجيري كان دائمًا مصدر فخر للقارة، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقي يعمل على تطوير الكرة الإفريقية بما يضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من المنتخبات في البطولات العالمية.

وأوضح: "نيجيريا تجعلنا دائمًا فخورين، وما نقوم به اليوم يهدف إلى تعزيز حضور منتخباتنا في كأس العالم. ربما لا يتحقق النجاح بين ليلة وضحاها، لكنه سيأتي مع العمل الجاد والتخطيط الصحيح".

واختتم موتسيبي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في مستقبل الكرة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الإمكانات التي تمتلكها منتخبات القارة تؤهلها للعودة بقوة في النسخ المقبلة من كأس العالم وتحقيق نتائج أكبر على الساحة الدولية.

باتريس موتسيبي موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مؤتمر موتسيبي

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