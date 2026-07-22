مستشهدا بأداء مصر أمام الأرجنتين.. موتسيبي: إفريقيا قريبة من التتويج بكأس العالم

كشف أحمد حسن أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، أكد أن القارة الإفريقية أصبحت قريبة من تحقيق حلم التتويج ببطولة كأس العالم، في ظل التطور الكبير الذي تشهده منتخباتها خلال السنوات الأخيرة.

وأشار موتسيبي إلى الأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حدث في تلك المباراة يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه المنتخبات الإفريقية، ويؤكد قدرتها على منافسة أقوى منتخبات العالم.

وأضاف أن الكرة الإفريقية تواصل التقدم بثبات، معربًا عن ثقته في أن منتخبًا إفريقيًا سيكون قادرًا على الفوز بكأس العالم في المستقبل القريب، إذا استمر العمل والتطور بنفس الوتيرة.



