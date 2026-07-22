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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير تركية: طرابزون سبور يتمسك بضم هيثم حسن بعد تألقه في كأس العالم

هيثم حسن
هيثم حسن
إسراء أشرف

عاد اسم الدولي المصري هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، ليتصدر اهتمامات نادي طرابزون سبور التركي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "تاكا جازيته" التركية أن إدارة طرابزون سبور ترى أن متابعتها المبكرة للاعب كانت في محلها، خاصة بعدما خطف الأنظار في المونديال ولفت اهتمام عدد من الأندية الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن النادي التركي سبق أن حاول التوصل لاتفاق مع ريال أوفييدو لضم اللاعب مقابل نحو 6 ملايين يورو، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي في ذلك الوقت.

وأضاف التقرير أن الأداء اللافت لهيثم حسن، لا سيما في مواجهة الأرجنتين بدور الـ16، رغم خسارة المنتخب المصري بنتيجة 3-2، ساهم في ارتفاع أسهمه داخل سوق الانتقالات، بعدما كان أحد أبرز لاعبي "الفراعنة" في البطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيمة السوقية للاعب مرشحة للارتفاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع متابعون أن تصل إلى 20 مليون يورو في ظل تزايد اهتمام الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

وأثنت وسائل الإعلام التركية على إدارة التعاقدات في طرابزون سبور، معتبرة أن إدراج اسم هيثم حسن ضمن قائمة أهداف النادي قبل تألقه في كأس العالم يعكس جودة عمل الكشافين ورؤيتهم للمواهب الواعدة.

وبات الجناح المصري، البالغ من العمر 24 عامًا، أحد أبرز اللاعبين الذين فرضوا أنفسهم في البطولة، بعدما ساهم في الظهور التاريخي لمنتخب مصر، وقدم مستويات مميزة بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على صناعة الفرص، ليصبح اسمه حاضرًا بقوة على طاولة العديد من الأندية الأوروبية خلال سوق الانتقالات الصيفية.

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