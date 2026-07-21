مارسيليا يدخل سباق التعاقد مع هيثم حسن.. وصراع فرنسي إسكتلندي لخطف نجم منتخب مصر

دخل نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي سباق التعاقد مع الدولي المصري هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لتقارير صحفية فرنسية، يضع مارسيليا هيثم حسن ضمن أولوياته لتدعيم الخط الهجومي، في ظل سعيه لتعويض رحيل الإنجليزي ماسون جرينوود، الذي انتقل إلى فنربخشة التركي مقابل 40 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة مارسيليا تتابع اللاعب عن كثب، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه بقميص منتخب مصر في المونديال، إلى جانب هبوط ريال أوفييدو إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.

ولا يعد مارسيليا الطرف الوحيد المهتم بخدمات اللاعب، إذ يواصل سيلتيك الإسكتلندي محاولاته لحسم الصفقة، بعدما تقدم بعرض رسمي في وقت سابق، إلا أن ريال أوفييدو رفض العرض وتمسك باستمرار اللاعب.

ويرتبط هيثم حسن بعقد مع ريال أوفييدو يمتد حتى صيف عام 2027، بينما تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد وجهته المقبلة، وسط منافسة قوية بين مارسيليا وسيلتيك للحصول على خدمات النجم المصري.