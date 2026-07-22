في اتصال مع أمير الكويت.. ولي العهد السعودي يستنكر الهجمات الإيرانية ويعرب عن تضامن المملكة مع الكويت

تلقى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا، اليوم، من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، اطمأن خلاله على دولة الكويت وقيادتها وشعبها بعد الهجمات الإيرانية السافرة المتواصلة على الأراضي الكويتية .

وأعرب ولي العهد السعودي عن استنكار وإدانة المملكة العربية السعودية الشديدين لهذا التعدي الغاشم، مؤكدا عن تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت.

من جانبه، أعرب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتها التامة لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما عبر عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق الأمن والأمان والتقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.