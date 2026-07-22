تجديد تعيين تامر سمير رئيسا لجامعة بنها الأهلية

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عددا من القرارات الخاصة بالقيادات الأكاديمية بالجامعة، تضمنت تجديد تكليف الدكتور تامر سمير محمود، الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها، رئيسًا لجامعة بنها الأهلية، وذلك اعتبارا من 1 أغسطس 2026 وحتى 31 يوليو 2027.



كما تضمنت القرارات تجديد تكليف الدكتور حسين محمود المغربي، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وذلك اعتبارا من 1 أغسطس 2026 وحتى 31 يوليو 2027.



وشملت القرارات أيضا تكليف الدكتور محمود محمد صقر، الأستاذ الباحث المتفرغ بالمركز القومي للبحوث، نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والخريجين والابتكار، ومشرفا على مركز البحوث والتطوير والابتكار للعلوم المتلاقية والتكنولوجيات البازغة بالجامعة، اعتبارا من 1 أغسطس 2026 وحتى 31 يوليو 2027.



كما قرر رئيس مجلس الأمناء تكليف الدكتور حازم محمد عليوة، الأستاذ بكلية الزراعة بمشتهر، والمدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور، والقائم بعمل عميد كلية بنها ووهان للدراسات العليا، مشرفا على قطاع العلاقات الدولية بالجامعة لمدة "يومين أسبوعيا"، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2026 وحتى 31 يوليو 2027.

ووجه الدكتور جمال السعيد الشكر والتقدير للدكتور كريم محمد الدش، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها، ونائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية السابق، وللدكتور محمود عبدالسلام شكل، الأستاذ المتفرغ بكلية طب الفم والأسنان بجامعة طنطا، ونائب رئيس الجامعة للتوظيف والخريجين والابتكار السابق، تقديرا لجهودهما المتميزة في دعم العملية التعليمية والبحثية والطلابية بجامعة بنها الأهلية.