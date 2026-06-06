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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

الزوج والزوجة والاطفال
الزوج والزوجة والاطفال
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قيل إنه يعود إلى طليق السيدة صاحبة فيديو المقابر الشهير، والذي أثار حالة واسعة من الجدل بعد ظهور أطفال يرددون دعاءً على والدهم داخل إحدى المقابر.

وظهر الرجل في الفيديو المتداول مرتديًا ملابس العمل، وهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه بشأن التخلي عن أبنائه، مؤكدًا أنه لا يعمل ولا يمتلك مصدر دخل ثابت، قائلًا: «أعدم عيالي لو كنت شغال أو بكسب جنيه»، في محاولة منه للرد على ما تم تداوله ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأزمة قد بدأت بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت خلاله سيدة برفقة أطفالها داخل المقابر، وهم يرددون دعاءً على والدهم، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، وانقسمت الآراء بين متعاطف مع الأم، وآخرين طالبوا بالتحقق من حقيقة الواقعة والاستماع إلى جميع الأطراف.

وأعاد الفيديو الجديد إشعال الجدل مجددًا، وسط مطالب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التدخل لحل الأزمة حفاظًا على مصلحة الأطفال، وعدم الزج بهم في الخلافات الأسرية التي يتم تداولها علنًا عبر المنصات المختلفة.

أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

أثارت السيدة صاحبة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله أطفال يرددون دعاءً على والدهم داخل أحد المقابر، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد انتشار المقطع بشكل كبير وتباين ردود الفعل حوله.

وفي أول تعليق لها، عبر مقطع فيديو متداول، قالت السيدة أنها صاحبة الفيديو المنتشر داخل المقابر رفقة اطفالها، موضحة أن ما حدث جاء بعد خلافات مع طليقها الذي يقيم في أبوظبي ويعمل هناك، على حد قولها.

وأضافت أنها حاولت التواصل معه بعد أن علمت أنه قام بتطليقها غيابيًا، مطالبة إياه بالتواصل مع أبنائه، إلا أنه رد عليها – بحسب قولها – قائلاً: “خلي عيالي يعتبروني ميت، يارب ادفنهم بإيدي، يارب يموتوا”، مؤكدة أنها تمتلك تسجيلات صوتية بهذا الكلام.

وأكدت السيدة أنها لم تظلم طليقها، مشيرة إلى أنه تسبب في معاناتها وظلمها على حد وصفها، وأنه خانها ثم قام بتطليقها غيابيًا دون علمها.

وأضافت أنها تتحمل مسؤولية تربية أطفالها في ظل ظروف صعبة، وأنها تعمل في فندق وتقوم بأعمال شاقة مثل تنظيف الغرف والحمامات من أجل توفير احتياجات أبنائها، لافتة إلى أن أسرتها تساعدها في الإنفاق عليهم.

واتهمت طليقها بالتخلي عن مسؤولياته تجاه أطفاله وعدم الإنفاق عليهم رغم حصوله – بحسب قولها – على راتب شهري يصل إلى 80 ألف جنيه، مؤكدة أنه “رماهم” ولم يعد يريد تحمل أي التزامات تجاههم.

وأشارت إلى أن الفيديو تم تصويره داخل مقابر عائلتها، مؤكدة أنها أرادت من خلاله توصيل رسالة للناس بأن والد الأطفال تخلى عنهم، على حد تعبيرها.

كما أوضحت أن الفيديو تم تداوله بشكل واسع بطريقة وصفتها بـ“البشعة”، ما تسبب في تعرضها لهجوم وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها مظلومة وتحاول تربية أبنائها بمفردها.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن ما حدث يمثل معاناة حقيقية تعيشها مع أطفالها، مشددة على أنها ستواصل المطالبة بحقوق أبنائها، قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمني وافترى عليّ”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو مثيرًا للجدل لسيدة ظهرت برفقة أطفالها أمام قبر والدهم، وهي تطلب منهم الدعاء عليه، ما أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

وظهرت السيدة في الفيديو المتداول وهي تخاطب أبناءها قائلة: "يا ولاد عرفتوا بابا فين عشان متسألونيش عليه، بابا في القبر، قريتوا الفاتحة، يلا ادعوا عليه وقولوا: الله يجحمك يا بابا".

وأثارت الواقعة موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الفعل بين من رأى أن السيدة تعرضت لظروف دفعتها لهذا التصرف، وبين من انتقد إشراك الأطفال في خلافات أسرية أمام المقابر، معتبرين أن المشهد لا يليق بحرمة الموت أو بالأثر النفسي على الأطفال.

الزوج الزوجة الأطفال فيديو المقابر

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