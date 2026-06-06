ضبط شخص بتهمة مزاولة مهنة منادي سيارات دون ترخيص في شبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر؛ لقيامه بمزاولة مهنة منادي سيارات "دون ترخيص"، وطلب مبلغا ماليا منه نظير توقف سيارته في القليوبية دون وجه حق، والتعدي عليه بالسب.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة)، وبمواجهته؛ أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وعمله بمهنة منادي سيارات "دون ترخيص"؛ لتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية.