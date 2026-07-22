الحزن يضرب المحلة.. وفاة 3 شباب في تصادم دراجات نارية بخط الكمالية| صور

شهد مركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل وفاة ثلاث شباب في نهاية العقد الثاني من أعمارهم في حادث تصادم دراجات نارية بخط "الكمالية - المحلة" بسبب السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة حادث تصادم ثلاث دراجات ناريه بسبب السرعة الزائدة بخط "الكمالية - المحلة " .

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وأفاد مسئول طبي بأن ضحايا الحادث ثلاثة شباب هم: محمد السيد عادل ومعاذ عيد شاهين وعبد العفيفي الزناتي ونقلوا بواسطة سيارة إسعاف إلي مشرحة مستشفى المحلة العام.

ضحايا حادث التصادم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.