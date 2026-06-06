خلافات عائلية | ضبط المتهمين بالتعدى على عامل بأسلحة بيضاء في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من شخصان لقيامهما بالتعدى على شقيقها وإحداث إصابته بالإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبال (عامل ، نجله ، شقيقة الأول "مصابين بجروح قطعية متفرقة" - مقيمين بدائرة القسم)، وبسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين (زوج شقيقة أخرى للعامل، نجله – مقيمان بدائرة القسم) لخلافات عائلية بينهم، قاما على إثرها بالتعدى عليهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط مرتكبا الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط (2 سلاح أبيض "المستخدمين فى التعدى")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.