عطلوا المرور .. ضبط سائقين يسيران برعونة واستعراض بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية وتعطيل الحركة المرورية بكفر الشيخ معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "نقل وملاكى ساريتين التراخيص" ، وقائديهما (سائقان - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بتاريخ 4 الجارى حال سيرهما بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ بقصد اللهو.

تم التحفظ على السيارتين وإتخاذ الإجراءات القانونية.