ضبط مدير شركة في تسميم الكلاب الضالة بتجمع سكني بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتسميم الكلاب الضالة بأحد التجمعات السكنية بمدينة نصر بالقاهرة.

تسمم الكلاب الضالة

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مدير إحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة)، وبمواجهته نفى قيامه بتسميم الكلاب الضالة، وأقر بقيامه بتخديرهم ونقلهم داخل أجولة خارج المنطقة محل سكنه نظراً لسابقة تعرضه للإيذاء منهم أكثر من مرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.