ضبط طرفى مشاجرة بسلاح أبيض وعصا خشبية بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام شخصين بالتعدى على شقيقها بسلاح أبيض وعصا خشبية والزعم بمحاولة قتله من خلال الاصطدام به بسيارتهما بالقليوبية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 / الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (والد القائمة على النشر ، وشقيقها) وطرف ثان: (زوج شقيقة الشاكية ، وشقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول المصاهرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، ونفى الطرف الثانى محاولتهما قتل شقيق القائمة على النشر من خلال الإصطدام به ، وبمواجهة الأخيرة أقرت بإدعائها الكاذب نكاية فى المشكو فى حقهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.